Uhapšena Britni Spirs: Pjevačica ponovo u problemima

Britni Spirs (Britney Spears) uhapšena je u srijedu, 4. marta, u okrugu Ventura u Kaliforniji zbog vožnje pod utjecajem opijata, ali je ubrzo puštena na slobodu. Prema izvještajima američkih medija, kalifornijska prometna policija stavila joj je lisice oko 21:30 sati.

Nestao Instagram profil

Nedugo nakon što je vijest o hapšenju dospjela u javnost, nestao je i njen profil na Instagramu.

Ovo nije prvi put da se Spirs našla u problemima. U oktobru 2025. godine viđena je kako neoprezno vozi i vrluda prometnim trakama nakon što je napustila restoran u Thousand Oaksu u Kaliforniji. Tada je za svoje postupke ponudila neobično objašnjenje, tvrdeći da se radilo o njezinoj dvojnici.

– Ako se itko pita, dvojnica nisam bila ja… – napisala je u to vrijeme.

Prema videosnimci incidenta iz 2025., pjevačica je djelovala kao da gubi kontrolu dok je ulazila u svoj crni BMW. Iako su je nekoliko osoba pokušale spriječiti da sjedne za volan, situacija se pogoršala, a svjedok je tvrdio da je Spirs “zamalo pregazila svoju prijateljicu dok je izlazila” s parkirališta.

– Pokušavala je unijeti šifru i doći do ograde, ali se ona nije otvarala. To je ponovila tri ili četiri puta. Prijateljica cijelo vrijeme nije izlazila iz svog automobila. Nakon 20 minuta, prijateljica je otišla. Brit je potom provela još 10 minuta pokušavajući ući i na kraju je uspjela – ispričao je tada izvor.

Okidač u memoarima bivšeg supruga?

Spomenuti incident dogodio se nedugo nakon što je njen bivši suprug Kevin Federline objavio svoje memoare. Neimenovani izvor tvrdi da su memoari “ponovno otvorili stare rane” i “gurnuli Britney u silaznu putanju”.

– Ona sad iskaljuje bijes. Upadne u te svoje spirale i sve brzo krene nizbrdo – dodao je izvor, napominjući kako se pjevačica teško nosi s ponovnim izranjanjem svega iz prošlosti.

