Emina Jahović objavila novu pjesmu: Jedna od njenih najljepših balada

Jedna od najautentičnijih kantautorica ovih prostora, Emina Jahović, nakon sjajnog i spektakularnog povratka na muzičku scenu te početka turneje “Svitanje”, tokom koje je rasprodala tri koncerta u Sava Centru i oborila rekorde posjećenosti koncertom u Sarajevu, publici poklanja novu pjesmu.

Ovoga puta riječ je o emotivnoj baladi pod nazivom “Krune”. Pjesma je prvobitno trebala doživjeti svoju premijeru na njen rođendan 15. januara međutim zbog Emininog perfekcionizma premijera je prolongirana.- Uprkos našem trudu da ‘Krune’ izađu na moj rođendan zbog malih tehnickih problema nismo mogli da je pustimo. Nažalost ili na sreću moj perfekcionizam je jači od mene i želim da sve bude potpuno savršeno – kazala je Emina i otkrila da je ovo jedna od njenih najljepših balada koje je ikada napisala.

Ovom numerom Emina nastavlja da gradi svoj prepoznatljiv, zreo i dosljedan muzički i estetski izraz.

Pjesmu prati i pažljivo oblikovan video-spot u produkciji Beef Production, koji vizuelno naglašava atmosferu i senzibilitet same numere. Režiju spota potpisuje Ivan Stojiljković, direktor fotografije je Džejlan Ibrahimović, dok je producent projekta Vukota Antunović.

Emina je i ovoga puta imala jasnu autorsku i estetsku viziju, vodeći računa o svakom detalju od muzike i teksta do vizuelnog identiteta.

Za Eminu nema pauze, jer njeno vrijeme tek dolazi. U ovoj godini nastavlja s velikim koncertima u Podgorici, Banjoj Luci, Areni Beograd, kao i u sarajevskoj Skenderiji, čime se nastavlja uspješna regionalna koncertna priča započeta rasprodanim nastupima u Sava Centru.

Pjesma “Krune” dostupna je od danas na svim digitalnim platformama.

