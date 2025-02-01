Lejdi Gaga donirala 200.000 dolara za zaštitu zdravlja mladih

Američka muzička i filmska zvijezda Lejdi Gaga donirala je putem svoje fondacije “Born This Way”, po 100.000 dolara dvijema nevladinim organizacijama iz Varšave koje se bave zaštitom mentalnog zdravlja djece i mladih.

Sredstva su dodijeljena fondacijama “GrowSPACE” i “Warsaw House” u okviru “Fonda za ljubaznost u zajednici”, iz kojeg je ukupno izdvojeno pet miliona dolara za podršku organizacijama koje pomažu mladima širom svijeta, prenosi agencija PAP.

Grantovi su raspodijeljeni među 55 organizacija iz 11 zemalja, a svaka je dobila po 100.000 dolara za realizaciju svojih programa.

Fondacija “GrowSPACE”, osnovana 2020. godine, fokusirana je na zaštitu djece i mladih, posebno pripadnika LGBTQ+ zajednice, od diskriminacije i nasilja, kao i na podršku njihovom mentalnom zdravlju.

– Ovo je za nas ogromno priznanje i konkretan odgovor na rastuće potrebe mladih ljudi. Želimo da pokažemo da traženje psihološke pomoći nije razlog za stid – izjavio je član upravnog odbora te fondacije Dominik Kuc.

On je dodao da grant predstavlja veliku odgovornost, jer su nominacije za program stigle direktno od korisnika pomoći, uključujući srednjoškolce širom Poljske.

Fondacija “Warsaw House” bavi se prevencijom beskućništva među mladima, pružajući im ekonomsku, psihološku i socijalnu podršku.

Fondaciju „Born This Way“ Lejdi Gaga je osnovala 2012. godine sa majkom Sintijom Germanotom, s ciljem promocije mentalnog zdravlja mladih, borbe protiv isključenosti i podsticanja prihvatanja različitosti.

Lejdi Gaga je u više navrata govorila o sopstvenim problemima sa mentalnim zdravljem, uključujući depresiju, anksioznost i posttraumatski stresni poremećaj, ističući da o tim iskustvima javno govori kako bi ohrabrila druge koji se suočavaju sa sličnim teškoćama.

Facebook komentari