Kanje Vest pod strogim nadzorom: Zbog nacizma bi mogao biti uhapšen

Kanje Vest (Kanye West) prijeti hapšenje od strane interventne policije ukoliko spomene naciste tokom svog nadolazećeg koncerta u Sao Paulu, javljaju strani mediji.

Iako je reper nedavno izrazio duboko kajanje zbog antisemitskih izjava, vlast Sao Paula neće rizikovati kada Vest bude nastupao na hipodromu Interlagos 29. novembra.

Govoreći o nadolazećem koncertu, gradonačelnik Sao Paula Rikardo Nuns (Ricardo Nunes) rekao je da će svako ko bude pričao o nacizmu ili bilo kojem fašističkom režimu biti uhapšen na koncertu.

– Niko ko promoviše nacizam neće svirati ili pjevati bilo koji tekst na javnoj opremi koja pripada gradskoj vlasti. Učinit ćemo sve što je potrebno kako bismo osigurali da niko ko promoviše nacizam nema nikakve aktivnosti ovdje u Sao Paulu – poručio je.

Organizatori također će se suočiti s hapšenjem ako njihov nepredvidivi klijent prekrši pravilo.

Vijećnik Kris (Cris Monteiro) također je podnio pritužbu Uredu državnog tužitelja Sao Paula u vezi s pjesmom “Heil Hitler”.

To je potaknulo tužiteljicu Anu Betriz Pereiru de Soza Frontini (Ana Beatriz Pereiru de Souza Frontini) da donese nalog kojim se zabranjuje izlaganje bilo kakve nacističke ili svastikom povezane robe na koncertu Vesta.

