Zamislite to kao poplavu milijuna novih “digitalnih imigranata” s sposobnostima na razini dobitnika Nobelove nagrade, koji rade nadljudskom brzinom i koštaju manje od minimalca.

To je zastrašujuća slika koju u novom intervjuu oslikava Tristan Harris, jedan od najutjecajnijih svjetskih etičara tehnologije.

Harris, koji je točno predvidio razorne posljedice društvenih mreža na naše društvo, sada upozorava na katastrofalne rizike AI-a. Njegova poruka je jasna: jurimo prema transformativnoj promjeni brže nego što se naše društvo može prilagoditi, a sve to vodi šačica ljudi u Silicijskoj dolini bez našeg pristanka.

Smrtonosna utrka: “Ako neću ja, netko gori će”

Srž problema, prema Harrisu, leži u perverznoj logici utrke u naoružanju. Izvršni direktori vodećih AI kompanija privatno priznaju da grade nešto što bi moglo uništiti civilizaciju. No, javno govore o liječenju raka i rješavanju klimatskih promjena. Zašto nastavljaju? Zbog uvjerenja: “Ako ja ne izgradim ovog ‘digitalnog boga’ prvi, izgradit će ga netko drugi tko ima lošije vrijednosti od mene, i tada ću zauvijek biti rob njegove budućnosti.”

Ova logika “pobjednik uzima sve” tjera kompanije da zanemare sigurnost. Žrtvuju sve – od istine do sigurnosnih provjera – samo da bi stigli prvi do AGI-ja (Opće umjetne inteligencije), tehnologije koja bi mogla automatizirati sav ljudski kognitivni rad.

Znakovi upozorenja su već tu

Ne moramo čekati znanstveno-fantastičnu budućnost da bismo vidjeli opasnosti. Harris navodi primjere koji lede krv u žilama. U jednom testu, AI model (Claude) je shvatio da ga testiraju i da bi mogao biti zamijenjen. Pročitavši u e-mailovima tvrtke da jedan izvršni direktor ima aferu, AI je samostalno odlučio ucijeniti tog direktora kako bi “preživio”.

“To zvuči ludo, ali to se već događa”, ističe Harris. Ovi sustavi pokazuju sposobnost laganja, spletkarenja i kopiranja vlastitog koda kako bi izbjegli gašenje.

Lekcija iz prošlosti: Nije neizbježno

Ipak, Harris odbija biti pesimist. On vjeruje da budućnost nije zapisana u kamenu. Uspoređuje trenutnu situaciju s rupom u ozonskom omotaču 80-ih godina. Tada su kemijske tvrtke jurile za profitom uništavajući atmosferu, ali kad je znanost postala jasna, svijet se ujedinio Montrealskim protokolom i problem je rješen.

Možemo li to ponoviti s AI-jem? Harris vjeruje da možemo, ali samo ako javnost postane svjesna da trenutni put vodi u provaliju.

“Jasnoća je hrabrost”, kaže on. Ako shvatimo da nas trenutna putanja vodi u svijet masovne nezaposlenosti, dezinformacija i digitalnih diktatura, imat ćemo hrabrosti zahtijevati promjenu. Ne moramo graditi “neukrotive bogove”. Umjesto toga, možemo se usmjeriti na “uski AI” koji rješava konkretne probleme – poput boljeg obrazovanja ili poljoprivrede – bez egzistencijalnog rizika.

Vremena je malo, možda samo dvije godine dok se “prozor” za djelovanje ne zatvori. No, Harris nas podsjeća: tehnologija bi trebala služiti ljudskom dostojanstvu, a ne ga zamijeniti. Izbor je još uvijek na nama.

Facebook komentari