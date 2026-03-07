Američki bombarder B-1 Lancer sletio u Evropu: Sposoban nositi 24 rakete

Američki strateški bombarder B-1 Lancer sletio je u Veliku Britaniju u trenutku pojačanih napetosti na Bliskom istoku i upozorenja iz Vašingtona (Washingtona) o mogućem povećanju napada na Iran.

Ovaj bombarder dug je oko 44,5 metara, raspon krila mu iznosi približno 41,8 metara, a težak je oko 86 tona. Prema podacima kompanije Boeing, riječ je o jednom od najbržih bombardera američkog ratnog zrakoplovstva, koji može razviti brzinu veću od 1.450 kilometara na sat.

Precizno gađanje

Letjelica, poznata pod nadimkom “The Bone”, opremljena je naprednim radarskim i GPS sistemima za precizno gađanje ciljeva. Uz to posjeduje elektronske sisteme ometanja, radarska upozorenja i mamce koji joj pomažu da izbjegne neprijateljsku detekciju.

Bombarder, kojim upravlja posada od četiri člana, može nositi do 34 tone oružja i opreme, uključujući i do 24 krstareće rakete. U prošlosti je korišten u vojnim operacijama u Siriji, Libiji, Afganistanu i Iraku,piše Avaz

Jedan od ovih bombardera snimljen je kako slijeće u bazu RAF Fairford u Gloucestershireu. Dolazak američkih aviona uslijedio je nakon što je britanski premijer Keir Starmer odobrio Sjedinjenim Američkim Državama mogućnost izvođenja odbrambenih udara na iranske raketne ciljeve iz britanskih baza.

Najavljeni protesti

Zapadni zvaničnici ranije su najavili da se dolazak američkih letjelica u ovu bazu očekuje tokom narednih dana.

Istovremeno, za danas su najavljeni protesti ispred baze RAF Fairford, gdje demonstranti planiraju izraziti protivljenje korištenju britanske teritorije za potencijalne američke vojne operacije.

