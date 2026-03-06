Meteorolozi najavili kišu: Evo kada se očekuju padavine

Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine objavio je kakve nas vremenske prilike očekuju u narednom periodu.

Polje visokog zračnog pritiska, uz priticanje tople i vlagom bogate zračne mase, bit će glavni faktori koji će uticati na vremenske prilike u Bosni i Hercegovini u narednom periodu. Preovladavat će promjenljivo i umjereno oblačno vrijeme. Više oblačnosti i padavine očekuju se u periodu od 08. do 11. marta, posebno na zapadu, jugozapadu i u centralnim predjelima Bosne. Od 12. do 17. marta izgledno je stabilnije vrijeme uz duže sunčane intervale, dok se od 18. marta do 20.03.2026. očekuje pogoršanje vremena praćeno padavinama,piše Depo

Do 14. marta jutarnje temperature zraka u Bosni kretat će se od 4 do 9 °C, a u Hercegovini od 8 do 13 °C. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dosezat će do 15 °C, a u Hercegovini do 18 °C.

Od 15. marta do kraja prognoznog perioda minimalne temperature u Bosni bit će u rasponu od 2 do 7 °C, u Hercegovini od 4 do 9 °C, dok će maksimalne dnevne temperature u Bosni dosezati do 13 °C, a u Hercegovini do 16 °C – saopćeno je iz FHMZ BiH.

