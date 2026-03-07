Iran uništio ključni odbrambeni radarski sistem SAD-a u Jordanu,vrijedan 300 miliona dolara

Uništenje radara i prateće opreme u zračnoj bazi Muwaffaq Salti u Jordanu, koje se dogodilo u prvim danima rata, kasnije je potvrdio dužnosnik, a o njemu je ranije izvijestio CNN na temelju komercijalnih satelitskih snimki.

Podaci koje je prikupio think-tank Zaklada za obranu demokracija (FDD) pokazuju dva zabilježena iranska napada u Jordanu: jedan 28. veljače i jedan 3. ožujka. Oba su napada navodno presretnuta. Unatoč tome, satelitske fotografije pokazale su da su radar AN/TPY-2 tvrtke RTX Corp. i oprema koju koriste američki proturaketni sustavi THAAD uništeni.

Strateški udarac za obranu

“Da je bio uspješan, iranski napad na radar THAAD bio bi jedan od najznačajnijih iranskih napada do sada”, rekao je Ryan Brobst, zamjenik direktora Centra za vojnu i političku moć pri FDD-u. “Ipak, američka vojska i njezini partneri imaju druge radare koji mogu nastaviti osiguravati protuzračnu i proturaketnu obranu, čime se ublažava gubitak pojedinog sustava”, dodao je.

Američke jedinice THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) namijenjene su uništavanju balističkih projektila na rubu atmosfere i mogu se suprotstaviti ozbiljnijim prijetnjama od sustava Patriot kraćeg dometa. Budući da je radar AN/TPY-2 sada izvan funkcije, zadaće presretanja projektila past će na sustave Patriot, za koje već nedostaje projektila PAC-3.Skupa oprema

SAD globalno ima osam sustava THAAD, uključujući one u Južnoj Koreji i Guamu. Svaka bitnica stoji oko milijardu dolara, od čega na radar otpada oko 300 milijuna dolara, prema podacima Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS).“Riječ je o oskudnim strateškim resursima i njihov gubitak predstavlja ogroman udarac”, izjavio je Tom Karako, stručnjak za proturaketnu obranu pri CSIS-u. “Vojska trenutačno raspolaže s osam bitnica, što je i dalje manje od devet koliko je planirano strukturom snaga još 2012. godine. To znači da rezervnih radara TPY-2 jednostavno nema”, pojasnio je.

Bitnica THAAD sastoji se od 90 vojnika, šest lansera postavljenih na kamione s ukupno 48 presretača – osam po lanseru – te jednog radara TPY-2 i taktičke jedinice za kontrolu paljbe i komunikaciju. Svaki projektil presretač, koji proizvodi Lockheed Martin Corp., košta oko 13 milijuna dolara.

“Ako želite uspostaviti integriranu protuzračnu i proturaketnu obranu, ovo je samo jedan od elemenata koje postavljate na bojišnicu”, rekao je William Alberque, viši suradnik pri istraživačkom institutu Pacific Forum.

Sustavi obrane pod pritiskom

Ranije tijekom rata, u iranskom napadu oštećen je i radar AN/FPS-132 u Kataru, stacionirani sustav za razliku od mobilnog THAAD-a, pokazalo je istraživanje Centra James Martin za studije neproliferacije. Taj sustav služi za rano upozoravanje i otkrivanje prijetnji na velikim udaljenostima, ali nema preciznost potrebnu za navođenje oružja na cilj,piše Index

Sustavi protuzračne i proturaketne obrane u području Zaljeva pod velikim su pritiskom, a povremeno i preopterećeni iranskim osvetničkim napadima bespilotnim letjelicama i balističkim projektilima. To je potaknulo strah da bi zalihe naprednih presretača, poput onih za sustave THAAD i PAC-3, uskoro mogle pasti na opasno niske razine.

Prošlog petka predstavnici obrambenih tvrtki, uključujući Lockheed i RTX, sastali su se u Bijeloj kući jer Pentagon nastoji ubrzati proizvodnju naoružanja.

