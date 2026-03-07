Novo poskupljenje dizela u BiH, cijena sve bliže 3 KM

Prema trenutnim procjenama gotovo je sigurno da će cijena po litru uskoro preći 3 konvertibilne marke.

Već jutros na pojedinim benzinskim pumpama u Sarajevu cijena dizela kretala se između 2,76 i 2,89 KM po litru, što pokazuje da je novi talas poskupljenja već počeo.

Prema navodima stručnjaka i trenutnim pokazateljima na tržištu nafte, od ponedjeljka bi cijene goriva mogle porasti za oko 50 feninga po litru bez PDV-a, što znači da bi konačne cijene na pumpama mogle značajno premašiti tri marke,pišu Vijesti

Cijene goriva se u Bosni i Hercegovini znatno razlikuju od regije do regije, pa čak i od grada do grada. Trenutno razlike na pumpama iznose više od 40 feninga po litru.

Ukoliko se najavljeni rast potvrdi početkom sedmice, vozače u BiH očekuje jedan od najvećih skokova cijena goriva u posljednjem periodu, što će se neminovno odraziti i na cijene transporta, ali i ukupne troškove života.

