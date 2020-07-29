Kina “pogurala” Apple

Globalno tržište pametnih telefona oporavit će se 2025. godine, prvenstveno zbog iznimno velike potražnje za Appleovom serijom iPhone 17, prema najnovijoj analizi IDC-a.

Prema procjenama, ukupne isporuke će se povećati za oko 1,5 posto, na približno 1,25 milijardi uređaja. Najveći doprinos rastu dolazi od Applea, čije bi isporuke, zahvaljujući iPhoneu 17, mogle skočiti čak 6,1 posto – znatno iznad prethodnih prognoza.

U Kini, ključnom tržištu za Apple, potražnja za novom generacijom iPhonea bila je iznimno jaka tijekom listopada i studenog. IDC kaže da je Apple u tom razdoblju držao više od 20% tržišta, što je dovelo do povećanja prognoza rasta za cijeli kineski segment.

Analitičari sada očekuju da će kinesko tržište skočiti za čak 17 posto u četvrtom tromjesečju, dok bi rast za cijelu 2025. godinu mogao dosegnuti oko tri posto.

Ipak, uprkos dobrom zamahu, IDC upozorava da proizvođače u 2026. godini čeka znatno veći izazov. Prije svega zbog rasta cijena memorijskih čipova, koji bi mogao da obori globalne isporuke za oko 0,9%, ali i odlaganja Apple-ovog novog pristupačnog iPhone modela, koji se očekuje tek 2027. godine.

Ove promjene posebno bi mogle da pogode Android proizvođače, čiji se uređaji u nižem i srednjem segmentu već suočavaju sa rastućim troškovima komponenti.

Tekuća godina biće u znaku iPhone-a 17 i povratka rasta tržišta pametnih telefona, ali analitičari upozoravaju da bi 2026. mogla da donese novo usporavanje, prvenstveno zbog skuplje proizvodnje i smanjene ponude u nižim cjenovnim segmentima.

