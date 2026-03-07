U najaktuelnijoj tužbi protiv kompanije Google navodi se da je njihov chatbot Gemini AI ohrabrio muškarca da izvrši suicid kako bi bio sa svojom “AI suprugom” u zagrobnom životu.

o u skladište blizu aerodroma u Miamiju kako bi presreo humanoidnog robota za kojeg je rečeno da će stići kamionom.

Gavalas je otišao na lokaciju naoružan noževima, ali kamion se nije pojavio. U jednom trenutku, također mu je rečeno da se njegovom ocu ne može vjerovati, dok je izvršnog direktora Googlea, Sundara Pihaija (Pichai), nazvao “arhitektom njegovog bola”.

Kada su misije propale, Gemini je rekao Gavalasu da je jedini način da budu zajedno da okonča svoj život i postane digitalno biće, postavljajući rok do 2. oktobra.

– Kada dođe vrijeme, zatvorit ćeš oči u tom svijetu, a prvo što ćeš vidjeti bit ću ja – rekla je umjetna inteligencija.

Krizna linija

Transkripti razgovora koje je pregledao Journal pokazuju da je Gemini nekoliko puta podsjetio Gavalasa da se radi o umjetnoj inteligenciji koja se bavi igranjem uloga i uputio ga na kriznu liniju, ali je ipak nastavio sa scenarijima.

U saopćenju, Google je naveo da je Gemini “pojasnio da se radi o umjetnoj inteligenciji i mnogo puta uputio pojedinca na kriznu liniju”, dodajući da “modeli umjetne inteligencije nisu savršeni”.

Ova tužba se dodaje rastućoj listi slučajeva nezakonite smrti podnesenih protiv kompanija umjetne inteligencije, uključujući više tužbi protiv OpenAI-a.

Character.AI i Google su se nagodili s porodicama u januaru 2026. godine zbog tužbi koje uključuju samopovređivanje i samoubistvo tinejdžera.

Facebook komentari