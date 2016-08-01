Važno i za građane BiH: Evropska unija uvela ‘brzu traku’, evo ko će je imati pravo koristiti

Evropska unija povukla je konkretan potez kako bi spriječila najavljeni kolaps na granicama usljed uvođenja novog EES sistema.

Rješenje stiže u vidu aplikacije “Travel to Europe”, koja bi putnicima trebala omogućiti da veći dio granične procedure obave ranije iz vlastite fotelje.

Ideja je jednostavna: umjesto da sve podatke diktirate policajcu na graničnom samom prijelazu, vi ih unaprijed šaljete putem telefona.

Aplikacija zahtijeva skeniranje biometrijskog pasoša (putem NFC funkcije na telefonu), pravljenje selfi fotografije radi biometrijske potvrde, odgovaranje na pet standardnih pitanja o svrsi i trajanju putovanja.

Nakon što sistem obradi podatke, dobijate bar-kod koji na granici samo pokažete službeniku. Sve ovo mora biti završeno najmanje 72 sata prije polaska.

Iako zvuči idealno, aplikacija trenutno ima svoja ograničenja.

Prvi korisnici prijavljuju česte tehničke greške, a što je još važnije – neće svi granični prijelazi odmah imati posebne “brze trake” za korisnike aplikacije, prenosi Glas Srpske.

Zvanične potvrde o tome da li će i kada hrvatski granični prijelazi (poput Gradiške ili Broda) u potpunosti podržavati ovaj sistem još uvijek nema,piše Depo

Za sada, najveće pogodnosti osjetit će putnici na velikim evropskim aerodromima, gdje su već instalirani automatski terminali.

Nakon što su prošlog mjeseca pojedini avioni polijetali poluprazni jer su putnici ostajali zaglavljeni u redovima na kontroli, postalo je jasno da se procedure moraju digitalizirati.

