Google uklonio 160 miliona lažnih recenzija uz pomoć vještačke inteligencije

Google je u svom najnovijem izvještaju istakao da uvođenje generativne vještačke inteligencije u proces recenzije aplikacija omogućava timovima da brže otkrivaju složene obrasce zlonamjernog softvera. Prošle godine uklonjeno je čak 160 miliona lažnih ocjena i komentara.

Pored toga, Google je ograničio pristup osjetljivim podacima za više od 255.000 aplikacija koje su tražile neopravdano široke dozvole. Posebna pažnja posvećena je očuvanju integriteta recenzija na Google Play prodavnici.

Nova AI rješenja spriječila su prosječni pad ocjene od 0,5 zvjezdica kod aplikacija meta organizovanih napada, poznatih kao “review bombing”, čime je sačuvana reputacija poštenih programera.

Zaštita od prevara sada pokriva više od 2,8 milijardi Android uređaja u 185 tržišta, a sistem automatski blokira instalaciju aplikacija sa sumnjivim dozvolama, često korištenih za bankarske prevare. Samo prošle godine ovim putem zaustavljeno je 266 miliona rizičnih pokušaja instalacije.

Google ističe da budućnost bezbjednosti leži u strožoj verifikaciji programera – svaki nalog će morati imati potvrđen identitet – ali naglašava da ostaje otvoren za hobiste i studente kroz specijalne vrste naloga koje im omogućavaju distribuciju aplikacija u ograničenom obimu, prenosi b92.

