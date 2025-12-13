Tražite novi Android: Uskoro stiže jedan od best buy modela

Cijene top-modela pametnih telefona u mnogim slučajevima premašuju hiljadu dolara, zbog čega korisnici sve češće traže alternative u jeftinijim, ali kvalitetnim uređajima sa solidnim hardverom i odličnim fotografskim mogućnostima. Za korisnike iPhonea kao logično rješenje pojavljuju se modeli iz serije SE, odnosno ove godine iPhone 16e. Oni koji preferiraju Android imaju mnogo veći izbor, a među best buy modelima posljednjih godina istaknuli su se Googleovi najjeftiniji Pixel uređaji.

Sljedeće godine očekuje se model Pixel 10a koji, prema glasinama objavljenim ovog tjedna, neće donijeti veće novitete u odnosu na svog prethodnika 9a, ali će sigurno privući pažnju svih koji traže Android srednje klase.

Nove glasine objavio je na platformi X jedan od najpoznatijih i najpouzdanijih insidera mobilne industrije, Evan Blas.

Prema tim informacijama, Pixel 10a imat će AMOLED ekran dijagonale 6,3 inča (FHD+ rezolucija) s frekvencijom osvježavanja od 60 i 120 Hz, 8GB memorije i 128GB prostora za pohranu podataka. Stražnja strana telefona imat će glavnu 48MP kameru i 13MP ultraširoku kameru, dok će prednja kamera za selfije imati 13MP. Baterija bi trebala imati kapacitet od 5100 mAh uz podršku za 23W punjenje.

Specifikacije su, dakle, uglavnom iste kao na modelu Pixel 9a, ali među podacima još uvijek nije spomenut procesor. Hardver bi trebao biti jači, a očekuje se i novija verzija Googleova Tensor čipseta.

Ranije su na internetu objavljene fotografije nadolazećeg Googleova telefona, koje pokazuju da će Pixel 10a, osim sličnih specifikacija, imati i sličan dizajn kao prethodnik. Točan datum predstavljanja još nije poznat, ali se očekuje početkom sljedeće godine, što znači da uskoro možemo vidjeti službene fotografije i saznati sve opcije uređaja.

Tada će biti poznata i cijena, a s obzirom na spomenute opcije i kvalitetu Googleovih kamera, Pixel 10a bi mogao postati jedan od best buy Androida na tržištu.

Facebook komentari