Šta ljekari savjetuju svojim prijateljima? Neke bolesti javljaju se često, treba znati šta je (prava) preventiva…

Neke bolesti se javljaju često u određenim sezonama i obolijeva mnogo ljudi. Svi znamo da tokom zime trebamo piti što više čaj, đumbir, med, nositi maske… A koji su to preventivni savjeti koje ljekari stalno dijele svojim prijateljima, otkrila nam je profesorica Suzana Savić, ljekarka opšte prakse.

Neki od savjeta koji ljekari daju svojim prijateljima uključuju promjene u prehrambenim navikama, odlaska na spavanje, ili šta ako se ne može bez cigarete.

Topao šal važan je koliko i kapa

Kada udišete hladni zrak, ćelije u dišnim putevima ne bore se efikasno protiv virusa. Da bi spriječili prehladu zamotajte šal i preko nosa kada izlazite na hladnoću. Nedavno su i istraživanja to potvrdila, naime virus prehlade reproducira se češće na hladnim temperaturama u nosnim rupama nego u plućima gdje je toplije.

Najveći obrok dana pojedite ranije

I ne samo zbog toga što kasniji obroci kroz duži period znače više kilograma već i zbog povišenog C reaktivnog proteina. Naučnici sa University of California, San Diego, analizirali su prehranu 2000 žena i ustanovili da one koje jedu između 17:00 sati i ponoći imaju u krvi više C reaktivnog proteina, markera upale koji je povezan sa povećanim rizikom karcinoma dojke. Za svakih 10% kalorija koje pojedete navečer, C reaktivni protein povisuje se za 3%, postotak koji bi trebao učiniti da zaboravimo na večernje obroke.

Odlazite u krevet ranije

Na taj način mogli biste smanjiti rizik visokog pritiska. Studija u američkom časopisu za hipertenziju proučavala je običaje odlaska na spavanje više od 70 hiljada muškaraca i žena. Pokazalo se da oni koji spavaju manje od 7 sati imaju viši krvni pritisak. Ne spavajte tokom dana jer i više od 10 sati sna veže se uz visoki pritisak.

Cigarete imaju alternativu

Ne postoji bolja odluka za prevenciju respiratornih problema od one da nikada ne zapalite cigaretu, ili ako ste to već učinili, da sa tom navikom odmah ili što prije prestanete. Ipak, statistika pokazuje da od 100 ljudi koji pokušavaju ostaviti klasične cigarete, samo njih tri do pet to i uradi na duže od šest mjeseci. U tom slučaju neophodno je naći način da se i njima pomogne. To je takozvani koncept smanjenja štete, i posljednjih godina sa pojavom alternativa klasičnim cigaretama, dobija sve više pristalica kao srednje rješenje i u borbi protiv pušenja.

Jedna od boljih alternativa su i uređaji koji zagrijavaju duhan umjesto da ga sagorijevaju. Smatraju se boljom alternativom upravo jer eliminišu sagorijevanje, te se njihovim korištenjem oslobađa do 95 odsto manje štetnih materija u poređenju sa dimom cigarete. Ovo je i bolja alternativa iz ugla nepušača koji se nađu u okruženju onih koji su na ove alternative prešli, budući da ih ne izlažu pasivnom pušenju i ne smanjuje se kvalitet zraka u zatvorenom prostoru.

Tokom sezone alergija jedite jogurt

Naučnici su otkrili da ljudi koji uzimaju probiotike koji pomažu rastu zdravih bakterija u crijevima imaju manje simptoma sezonskih alergija.

Liječnici nisu sigurni zašto je to tako, ali se zna da nekoliko vrsta crijevnih bakterija proizvodi protein koji dobro djeluju na cijeli organizam. Ne volite li jogurt, pokušajte s drugom probiotičkom hranom, kao što je kiseli kupus, mizo juha ili uzmite nadomjestak probiotika.

Facebook komentari