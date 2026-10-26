Njihov je cijeli svijet: Studenti odnijeli pobjedu i u dijaspori

Studenti su pobedili u celom svetu, saopšteno je na Instagram stranici “studenti_u_blokadi_dijaspora”, večeras 26. oktobraIstakli su kako je ukupna izlaznost srpske dijaspore na vanrednim parlamentarnim izborima, održanim juče, 25. oktobra, bila 77,8 odsto te da je Studentska lista osvojila 73 odsto glasova.

Dodaje se kako je ukupan broj glasova 76.286.

Takođe, navodi se kako su ovo nezvanični rezultati. IPSOS i Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) objavili su danas, 26. oktobra, a finalnu projekcija osvojenih glasova i distrubucije mandata na 100 odsto uzorka biračkih mjesta, prema kojima je “Studenstka lista – Studenti pobeđuju” osvojila 141 mandat sa 53 odsto osvojenih glasova, a lista “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” osvojila je 38,8 odsto i 103 mandata,piše Avaz

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