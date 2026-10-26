Barbarez objavio spisak igrača: Nema Vasilja, tu je Deket

Naši reprezentativci će 14. novembra gostovati Švedskoj u Solni, dok će tri dana kasnije u Zenici dočekati Rumuniju.

Oba susreta počinju u 20:45 sati.

Na Barbarezovom spisku za ove mečeve su se našli:

Golmani: Martin Zlomislić (Qarabag), Salko Hamzić (WSG Tirol), Mladen Jurkas (FK Borac).

Odbrana: Sead Kolašinac (Atalanta), Amar Dedić (Newcastle), Nihad Mujakić (Erzurumspor FK), Arjan Malić (SK Sturm Graz), Tarik Muharemović (Leeds United), Nikola Katić (FC Schalke 04), Stjepan Radeljić (GNK Dinamo Zagreb), Dennis Hadžikadunić (Hajduk Split), Zinedin Smajlović (Olympiacos),pišu Vijesti

Vezni red: Ivan Bašić (FC Astana), Armin Gigović (BSC Young Boys), Ivan Šunjić (Pafos FC), Benjamin Tahirović (Genk), Dženis Burnić (Volos NFC), Amar Memić (FC Viktoria Plzen), Kerim Alajbegović (Juventus), Esmir Bajraktarević (PSV Eindhoven), Ermin Mahmić (Corum FK).

Napad: Jovo Lukić (FC Universitatea Cluj), Haris Tabaković (RB Salzburg), Ermedin Demirović (VfB Stuttgart), Samed Baždar (Sint-Truiden), Matej Deket (FK Borac).

Zanimljivo, na spisku nema Nikole Vasilja koji u posljednje vrijeme ne brani u svom klubu, dok je talenat Borca Matej Deket našao svoje mjesto među pet napadača.

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