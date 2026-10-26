Macron najavio paket mjera kao odgovor na ulične proteste širom Francuske

Njegov ministar, Sébastien Lecornu, trebao bi održati konferenciju za novinare nakon sastanka sa sindikatima srednjoškolaca, koji traže više sredstava za obrazovni sektor te reformu postupka upisa na univerzitete, za koji tvrde da produbljuje nejednakosti.

– Zatražio sam od vlade da odgovori na opravdane zahtjeve koji leže u korijenu ovog društvenog pokret – izjavio je Macron novinarima u Marseilleu, gdje je otputovao kako bi procijenio štetu nastalu tokom ranijih protesta.

Macron je ponovio riječi ministra unutrašnjih poslova Laurenta Nuneza, izrečene ranije, da se idućeg vikenda očekuju novi nemiri, prenosi AFP,pišu Vijesti

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