Šta oči otkrivaju o vašem zdravlju: Više od problema s vidom

Budući da su oči povezane s nervnim i krvnim sistemom, simptomi poput zamućenja ili suhoće mogu ukazivati na holesterol, dijabetes, ali i autoimune bolesti.

Premda postoje općepoznate očne bolesti, simptomi poput zamagljenog vida ili pretjeranog suzenja očiju često mogu ukazivati na zdravstvene poremećaje u potpuno drugim dijelovima tijela – od metaboličkih poremećaja do neuroloških oboljenja.

“Ništa u vašem tijelu nije izolovano”, objašnjava oftalmologinja iz klinike u Radnoru (Pennsylvania) Deborah Herrmann za magazin Prevention, “Oči su direktno povezane s centralnim nervnim sistemom i ostatkom organizma. Stoga, bilo koji zdravstveni problem u tijelu može ostaviti traga i na vašim očima”.

Među simptomima bolesti koje na očima rijetko ko očekuje su sljedeće:

Visok holesterol

Visoke razine masnoće u krvi mogu privremeno utjecati na vid.

“Osobe s visokim holesterolom mogu doživjeti epizode prolaznog gubitka vida, gdje se čini kao da im se zavjesa ili roletna spušta i podiže preko oka”, objašnjava dr. Herrmann.

Uzrok leži u tome što prekomjerni holesterol može formirati ugruške (Hollenhorstove plakove) i blokirati krvne sudove koji opskrbljuju mrežnjaču. Pored toga, visoki holesterol se može manifestovati i vizuelno – u vidu sivih krugova oko rožnjače (arcus senilis) ili žutih masnih naslaga na kapcima (ksantelazma).

Poremećaji štitne žlijezde

Ako primijetite da vam oči izgledaju izbočeno ili neuobičajeno krupno, uzrok bi mogao biti u štitnoj žlijezdi. Ova žlijezda u obliku leptira smještena u vratu kontroliše hormone odgovorne za metabolizam i rast.

Kada štitna žlijezda ne radi pravilno, može doći do oticanja očnih mišića i tkiva u očnoj duplji, što gura očne jabučice prema naprijed. Gravesova bolest, autoimuno oboljenje štitnjače, dodatno uzrokuje povlačenje kapaka unazad, zbog čega je oko jače izloženo okolini, a to često dovodi do hronične suhoće očiju i pojave duplih slika.

Dijabetes

Redovni pregledi vida preporučuju se svima, ali za osobe koje boluju od dijabetesa oni su obavezni. Prema podacima Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), dijabetes može uzrokovati oticanje makule i nakupljanje tečnosti, što dovodi do oštećenja ili potpunog gubitka vida (dijabetska retinopatija).

Osim toga, osobe s dijabetesom imaju dvostruko veći rizik od razvoja glaukoma, te znatno češće obolijevaju od katarakte. Simptomi na koje treba obratiti pažnju uključuju mutan vid, slijepe tačke i izblijedjele boje.

Retinalna migrena

Pojava privremenih slijepih tačaka, svjetlucavih cik-cak linija ili treperenja svjetla na samo jednom oku može biti znak retinalne (očne) migrene.

Za razliku od standardne migrene koja vizuelne smetnje (auru) uzrokuje na oba oka istovremeno, retinalna migrena pogađa samo jedno oko. Vizuelni simptomi obično traju nekoliko minuta, a može ih (ali i ne mora) pratiti pritisak ili bol u glavi.

Autoimune bolesti

Promjene na očima često su prvi signal autoimunih oboljenja poput multiple skleroze, lupusa ili mijastenije gravis (myasthenia gravis).

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