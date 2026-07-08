Trump: Napast ćemo Iran u srijedu navečer, žestoko ćemo ih udariti

Govoreći na marginama samita NATO-a u Ankari, Trump je kritikovao iranske zvaničnike zbog, kako je naveo, nepoštivanja dogovora koje su prethodno postigli. Upozorio je da će Sjedinjene Američke Države vjerovatno izvesti dodatne napade u srijedu navečer, nakon što su američke snage dan ranije već izvele udare.

“Dat ću malo upozorenje: Večeras ćemo ih žestoko pogoditi”, rekao je Trump novinarima tokom samita NATO-a u Turskoj, prije sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

U ranijim izjavama novinarima u Ankari, Trump je rekao da je memorandum o razumijevanju, koji je predstavljao početni dogovor o prekidu vatre između SAD i Irana, “okončan”.

Njegove izjave dovele su do naglog rasta cijena nafte. Međutim, Trump nije izričito rekao da će se Washington vratiti punom ratnom sukobu niti je pojasnio hoće li biti novih pregovora s ciljem pretvaranja početnog primirja u trajni sporazum,pišu Vijesti

Ponovio je svoj stav da Teheran nikada ne smije imati nuklearno oružje, ali je nagovijestio da bi se taj cilj mogao ostvariti i bez postizanja dogovora.

“U okviru našeg sporazuma oni nikada neće napraviti nuklearno oružje, ali ne znam hoćemo li imati sporazum. Možda ćemo to jednostavno uraditi bez sporazuma, jer znate šta, tako je lakše, jer ti ljudi lažu i varaju”, rekao je Trump.

U novom talasu sukoba koji je doveo do naglog rasta cijena nafte, Iran je saopćio da je gađao američke vojne lokacije u Bahreinu i Kuvajtu, nakon što su američke snage napale iranske ciljeve kao odgovor na napade na tankere u Hormuškom moreuzu.

Obnovljene tenzije dodatno su pojačale zabrinutost za sigurnost plovidbe kroz Hormuški moreuz, ključni pravac za globalnu isporuku energenata. Podaci o pomorskom saobraćaju pokazuju da su se najmanje četiri tankera za naftu i gas okrenula nazad, umjesto da nastave plovidbu kroz ovaj važni pomorski prolaz.

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