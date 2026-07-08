Vukanovića iznijeli iz Narodne skupštine RS

Najžustrije je bilo na realciji Nenad Stevandić – Nebojša Vukanović, a sve je završilo fizičkim izbacivanjem Vukanovića iz sale.

“Idi kući pa vrijeđaj”, rekao je Stevandić dok je obezbjeđenje izvodilo Vukanovića, koji je pružao fizički otpor.

Prije toga, Nenad Stevandić je već izvrijeđao je opoziciju, a danas je sukob nastavljen. Prethodno je oduzeo riječ Nebojši Vukanoviću, kao i mnogo puta do sada.

“Moram na početku, predsjedavajući, da se zahvalim na onom sinoć izlivu mržnje i bijesa, jer ste mene i Crnatka nazvali “nesojima”, “izdajnicima”, “špijunima”…”, počeo je Vukanović,pišu Vijesti

Odgovorio mu je Stevandić.

“Ovako, gospodine Vukanoviću, jesam, nazvao sam vas i rekao da ste “bećirovi, mujice”, i to je bilo kad vi niste bili u sali, i već ste pobjegli, nemate hrabrosti. Jer kad bi se glasalo o vetu srpskog člana predsjedništva, vi podilazite Federaciji, uvlačite se tamo, pljujete po svojoj ‘republici’, i vi ste upravo to što sam vas ja nazvao, i mogli ste mi replicirati, ali nemate hrabrosti jer ste pobjegli. A sad vas opominjem da pričate o dnevnom redu i da ne vodite polemiku sa mnom jer su na dnevnom redu plate, da vam ne bih pokazao nešto drugo”, zaprijetio je Stevandić.

Nebojša Vukanović mu nije ostao dužan. Kazao je da se niko prema njemu neće tako ponašati.

“Prema meni se nećete tako ponašati, tako se nećete obraćati.”

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