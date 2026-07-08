Idete u Njemačku? Jedna greška u koferu može vas skupo koštati

Naveli su posebna pravila ako se putuje izvan EU zemalja.

Oni koji iz inozemstva donose suvenire, kupnje ili robu (poput alkohola i duhana) trebali bi biti svjesni koji su predmeti dopušteni i koja ograničenja vrijede kako bi izbjegli neugodna iznenađenja po povratku.

Putovanje iz zemalja izvan EU

Putnici koji ulaze u Njemačku iz zemalja izvan EU i iz posebnih teritorija (npr. Kanarski otoci, francuski prekomorski departmani) trebaju obratiti posebnu pozornost na propise.

Roba unesena u Njemačku u nekomercijalne svrhe smije se uvoziti bez carine samo unutar određenih količinskih i vrijednosnih ograničenja po osobi, prenosi Fenix-magazin.

Alkohol i alkoholna pića (samo za osobe starije od 17 godina):

1 litra alkohola i alkoholnih pića s udjelom alkohola većim od 22% volumno ili nedenaturirani etilni alkohol s udjelom alkohola od 80% volumno ili više, ili

2 litre alkohola i alkoholnih pića s udjelom alkohola od najviše 22% volumno, ili

proporcionalna kombinacija ovih proizvoda, i

4 litre mirnog vina, i

16 litara piva.

Duhanski proizvodi (samo za osobe starije od 17 godina):

200 cigareta, ili

100 cigarilosa, ili

50 cigara, ili

250 grama duhana za pušenje (fino rezani, duhan za lulu, duhan za nargilu i duhan za zagrijavanje).

Lijekovi i veterinarski lijekovi:

Mogu se nositi u količinama koje odgovaraju osobnim potrebama putnika ili životinje koju putnik prati. Određeni dodaci prehrani ili vitaminski pripravci mogu se u Njemačkoj klasificirati kao lijekovi, na primjer ako se prodaju kao lijekovi za bolesti.

Za lijekove koji sadrže narkotike primjenjuju se posebni propisi. Dodatne važne informacije možete pronaći na web stranici Saveznog instituta za lijekove i medicinske proizvode (BfArM).Za nadomjestke duhana (npr. tekućine za e-cigarete – samo za osobe starije od 17 godina) i drugu robu moraju se poštivati ​​određena ograničenja vrijednosti:

Za putnike zračnim i pomorskim prometom, do ukupne vrijednosti od 430 €

Za putnike mlađe od 15 godina, do ukupne vrijednosti od 175 €

Važno: Roba za koju se primjenjuje određeno količinsko ograničenje (npr. duhanski proizvodi ili alkohol) nije uključena u izračun vrijednosti.

Daljnja ograničenja primjenjuju se na prehrambene proizvode životinjskog podrijetla, posebno iz razloga zdravlja životinja. To uključuje, na primjer, meso i mesne proizvode, divljač, mlijeko i mliječne proizvode te jaja.

Radi zaštite ugrožene flore i faune, carinici savjetuju da se ne kupuju suveniri od životinja ili biljaka. Kupnjom takvih predmeta turisti – često nesvjesno – doprinose ugrožavanju mnogih vrsta diljem svijeta.

Trgovina zaštićenim životinjama i biljkama, njihovim dijelovima ili proizvodima od njih strogo je regulirana, a kršenja se strogo procesuiraju. U takvim slučajevima, roba se oduzima, a mogu se izreći i značajne novčane kazne ili penali. Kako biste bili pravilno informirani, web stranica “Očuvanje vrsta na odmoru” pruža važne informacije o zaštićenim životinjama i biljkama koje se apsolutno ne smiju vraćati.

Putovanje unutar EU

Putovanje unutar EU općenito ne podliježe nikakvim ograničenjima. Međutim, postoji iznimka za takozvanu luksuznu robu (na primjer, alkohol i alkoholna pića, duhanske proizvode i nadomjeske duhana te kafu) i goriva, za koja se naplaćuju nacionalne trošarine diljem EU.

Za ovu robu stoga se moraju poštivati ​​određeni propisi i referentne količine čak i prilikom putovanja unutar EU, gdje se pretpostavlja da se unosi za osobnu upotrebu. Ako se roba prenosi na druge osobe (čak i besplatno), primjenjuje se sljedeće,piše Vijesti

Ako se roba donosi kao poklon, ne smatra se ličnom upotrebom.

Glasnogovornica Carinskog ureda Frankfurt na Majni, naglašava: “Dobra priprema za putovanje ne završava pakiranjem kofera. Oni koji se unaprijed informiraju o carinskim propisima mogu izbjeći potencijalne probleme po povratku.”

Na primjer, muškarac je sa svog putovanja u Afriku donio kosti žirafe, koje je carina zaplijenila. Budući da se sve vrste žirafa smatraju ugroženima, njihov uvoz bez potrebnih dozvola prema zakonu o zaštiti vrsta je zabranjen. Putnik nije mogao predočiti te dozvole.

Za robu koja se vraća iz treće zemlje, posebnog teritorija ili druge države članice, odgovarajuće bescarinske naknade ili smjernice primjenjuju se samo ako robu prevoze sami putnici, što znači da se prevozi istim prijevoznim sredstvom.

Međutim, ako se roba šalje unaprijed ili kasnije, šalje kao teret, prevozi poštom ili ekspresnom ili kurirskom službom, primjenjuju se drugačiji propisi, navela je njemačka carina.

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