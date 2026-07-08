Navijačima BiH zabranjen put na sljedeće dvije utakmice

Nakon uspješno odigranog Svjetskog prvenstva, pred Zmajevima su novi izazovi i nastup u grupi sa Švedskom, Poljskom i Rumunijom.

Prve utakmice slijede već krajem septembra kada naša reprezentacija prvo gostuje Poljskoj (25.9.), pa Rumuniji (28.9.), a loša vijest je da će na obje utakmice biti bez podrške svojih navijača.

Razlog su UEFA-ine kazne iz prošlosti, koje nisu zaboravljene.

Na meč u Poljsku zabranjen je organizovani odlazak naših navijača jer UEFA tereti NFSBiH da nije ispoštovao kaznu iz decembra 2023. godine, kada je Disciplinska komisija kaznila naš Savez zbog bakljade u Luksemburgu. Tada je NFSBiH zabranjena prodaja ulaznica za gostovanje u Nizozemskoj koje smo imali u septembru 2024.

Iako je Savez prije pomenute utakmice u Eidhovenu najavio kako neće prodavati ulaznice za ovaj meč BH Fanaticosi, ali i ostali navijači, ispunili su tribine Philips stadiona, zbog čega nas je UEFA 21. oktobra ponovo kaznila,pišu Vijesti

Prvu utakmicu bez gostujućih navijača “odradili” smo u novembru 2024. godine protiv Njemačke u Freiburgu (također u Ligi nacija), a sada ćemo i drugi.

Kada je u pitanju gostovanje u Rumuniji, ta utakmica će svakako biti igrana pred praznim tribinama s obzirom da je domaća reprezentacija kažnjena zbog incidenata u duelu sa Kosovom. UEFA joj je izrekla kaznu da će prvi naredni domaći meč igrati bez publike, a to je upravo predstojeći duel sa našom selekcijom.

Jedino gostovanje na kojem će BiH imati organizovanu podršku navijača bit će u Švedskoj. Utakmica se igra 14. novembra, najvjerovatnije u Štokholmu.

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