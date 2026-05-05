Džeparošice u Mostaru „opkolile“ Amerikanku: Detalji filmske potjere

U jeku turističke sezone, ulice Mostara ponovo postaju poprište vještih džeparoša koji ne biraju sredstva da dođu do plijena. Tri žene su, koristeći provjerenu metodu „stiskanja“, uspjele okrasti turistkinju iz SAD-a usred bijela dana, ali nisu računale na brzu reakciju žrtve i njenog supruga.

Na prijedlog Kantonalnog tužilaštva u Mostaru, rješenjem Općinskog suda u Mostaru od 5. maja ove godine, određen je pritvor u trajanju od najduže jedan mjesec osumnjičenicama Nataši Govorušić (1983.) iz Sarajeva, Esmi Sejdić (1969.), iz Sarajeva i Suadi Osmanović (1975.), iz Lukavice, …

… zbog postojanja osnovane sumnje da su kao supočiniteljice u sastavu grupe počinile kazneno djelo “teška krađa“ u vezi s kaznenim djelom “krađa”.

Osumnjičenicama se stavlja na teret da su 2. maja ove godine u poslijepodnevnim satima u Ulici maršala Tita u Mostaru, u blizini ugostiteljskog objekta „B. b “ u Mostaru, zajednički i dogovorno, prišle oštećenici X. J. C., turistkinji državljanki SAD-a, koja je u pratnji supruga C. C., obilazila grad. Nakon što su okružile oštećenicu i stisnule se uz nju kako bi joj odvratile pažnju, otvorile su joj torbu iz koje su uzele novac u iznosu od 200 eura i Visa karticu njezinog supruga. Oštećenici su potrčali za njima kako bi vratili novac, te su ih sustigli i zadržali do dolaska policije, saopćeno je iz Tužilaštva HNK-a.

Općinski sud u Mostaru ocijenio je da je sasvim utemeljeno i opravdano određivanje pritvora osumnjičenicama, jer postoje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva, budući da osumnjičenice nemaju boravak na području Grada Mostara i što postoje posebne okolnosti koje opravdavaju bojazan da će ponoviti kazneno djelo. Za to se kazneno djelo može izreći kazna zatvora od 3 godine ili teža kazna,piše N1

Iz Tužilaštva napominju da je ova vrsta kaznenih djela i to „teških krađa“ i „krađa“ na ulici i od prolaznika, uglavnom turista i njihovih ličnih stvari ili garderobe (tzv. “džepne krađe“), u porastu u Mostaru, pogotovo u ljetnom razdoblju.

Iz tih razloga, Kantonalno tužilaštvo u Mostaru u saradnji s MUP-om HNK-a – PU Mostar nastavlja s intenzivnim poduzimanjem istražnih radnji u ovom predmetu u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima je počinjeno ovo kazneno djelo, kao i druga djela ove vrste koja se dešavaju na ulicama Grada Mostara, navodi se u saopćenju.

