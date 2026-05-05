Policija obišla Elmu Godinjak dva dana prije ubistva, nije prijavila kršenje mjera

U prva tri mjeseca ove godine u Kantonu Sarajevo evidentirano je 150 krivičnih djela nasilje u porodici, što je povećanje za više od 100% u odnosu na isti period prošle godine. U prosjeku dese se 1 do 2 krivična djela nasilja u porodici svakog dana, objavio je ovo ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica.

Istakao je da su policijski službenici za prva tri mjeseca ove godine izvršili 2.619 obilazaka žrtava nasilja u porodici, što znači da su policijski službenici svakodnevno obilazili cca 30 žrtava nasilja u porodici.

“Imajući u vidu sve navedeno, apsolutno podržavam sve inicijative podnesene danas u Skupštini Kantona Sarajevo koje se odnose na prevenciju nasilja u porodici s obzirom da je to jedan najispravniji put i MUP Kantona Sarajevo potpuno stoji na raspolaganju za svaku vrstu saradnje na poboljšanju sinergije i koordinacije nadležnih institucija koje provoede Zakon o zaštiti od nasilja u porodici”, poručio je Katica.

Istakao je da je na današnjoj sjednici Skupštine KS sam podnio izvještaj o svim poduzetim mjerama i radnjama policijskih službenika PU Novi Grad na okolnosti prijave Elme Godinjak protiv bračnog partnera Prusac Tarika.

“Ono što je veoma važno i što želim i ovdje da naglasim, tiče se provođenja zaštitnih mjera za tragično ubijenu Elmu Godinjak. Općinski sud u Sarajevu je 08.04.2026.godine donio rješenje kojem je nasilnoj osobi Prusac Tariku izrekao zaštitnu mjeru ‘Zabrana približavanja žrtvi nasilja’ i ‘Zabrana komunikacije, uznemiravanja i uhođenja’.

Operativni materijal je dostavljen Policijskoj stanici Dobrinja 10.04.2026.godine nakon čega su policijski službenici odmah sačinili Plan procjene ugroženosti žrtve nasilja u porodici i Plan o načinu provođenja zaštitnih mjera.

Prva provjera provođenja izrečene zaštitne mjere i obilazak žrtve nasilja izvršena je 14.04.2026.godine, potom 22.04.2026. godine i posljednja 29.04.2026.godine – dakle, dva dana prije ubistva. Prilikom svake izvršene provjere policijski službenik je obavio razgovor sa žrtvom i nijednom nije prijavljeno kršenje zaštitnih mjera, niti je bilo problema u provođenju zaštitnih mjera”, naveo je Katica.

Po pitanju inspekcijskog nadzora zaštitarske agencije u kojoj je radio Tarik Prusac, dodao je, MUP Kantona Sarajevo putem Inspektorata za zaštitu od požara, zaštitarske agencije i unutrašnje službe zaštite, matične knjige i civilni registar ima nadležnost da izvrši kontrolu brojnosti oružja koje posjeduju agencije, a maksimalni broj oružja može biti polovina od ukupnog broja zaposlenih,piše Depo

“Drugi dio nadležnosti, jer se radi o zaštitarskim poslovima unutar banke, je na FMUP-u i ovo je jedan od onih slučajeva gdje su nadležnosti podijeljene”, zaključio je ministar Admir Katica.

