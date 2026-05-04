Bol u nogama, hladna stopala i rane koje ne zarastaju: Tihi simptomi opasne bolesti koja može dovesti do amputacije

Objavljeno prije 16 minuta
Periferna arterijska bolest razvija se postepeno i često bez jasnih početnih simptoma, a najčešće pogađa osobe sa šećernom bolešću. Suženje arterija u nogama smanjuje dotok krvi i kisika, što s vremenom izaziva bol, grčeve i slabije cijeljenje rana.

Prvi znakovi se često zanemaruju jer ih ljudi pripisuju umoru ili starosti. Bol u listovima pri hodu, hladna stopala, promjene boje kože i trnci mogu biti rani alarm da cirkulacija nije dobra.

Rizik dodatno povećavaju pušenje, povišen pritisak, masnoće u krvi i nedostatak kretanja. Kod dijabetičara se problem može brzo pogoršati ako se ne reaguje na vrijeme.

Stručnjaci naglašavaju da je rana dijagnostika ključna, jer pravovremeno liječenje i promjena navika mogu usporiti razvoj bolesti i smanjiti rizik od ozbiljnih komplikacijam prenosi Avaz.


