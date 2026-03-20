Buknula epidemija: Meningitis se širi neobjašnjivom brzinom u Velikoj Britaniji

Sportska dvorana Kent, pretvorena u privremeni centar za cijepljenje na Sveučilištu, otvorena je ranije kako bi zadovoljila veliku potražnju. Stotine ljudi čekaju u redu za primanje cjepiva .

Od zaraženih, 13 od 18 potvrđenih slučajeva pripada meningokoku skupine B (MenB).

Epidemija meningitisa izuzetno je neobična i teško ju je jednostavno objasniti. Opisana je kao neviđena i “eksplozivna”, s 20 slučajeva prijavljenih u jednom malom području Kenta od vikenda – neuobičajen obrazac, izvještava BBC.

Meningitis se obično javlja kao pojedinačni, izolirani slučaj. Danas je rijedak u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali povremeno se javljaju male epidemije, poput slučaja iz 2023. kada su se razboljele dvije bebe u vrtiću na sjeveru Engleske.

Veće epidemije su se događale i prije. Osamdesetih godina prošlog stoljeća u Gloucestershireu je bilo 65 slučajeva meningitisa B, uključujući dva smrtna slučaja, ali ti su slučajevi prijavljeni tijekom četiri i pol godine, a ne tijekom razdoblja kraćeg od tjedan dana.

Facebook komentari