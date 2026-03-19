Krvarenje desni može biti znak ozbiljnog problema

Vitamin C je važan za stvaranje kolagena, proteina koji pomaže da se održi čvrstoća desni i krvnih sudova.

Kada ga nema dovoljno, desni mogu postati osjetljivije, sklonije upali i lakše krvariti. Upravo je to jedan od poznatih simptoma skorbuta (avitaminozu vitamina C), bolesti koja nastaje zbog ozbiljnog nedostatka vitamina C.

Najčešće uzrok

Ipak, to ne znači da je svaki trag krvi na četkici automatski znak deficita. Krvarenje desni najčešće je povezano sa gingivitisom, odnosno upalom izazvanom nakupljanjem plaka. Međutim, istraživanja pokazuju da niži nivoi vitamina C mogu biti povezani sa većim rizikom od krvarenja desni, što znači da ishrana i te kako može igrati ulogu.

Drugim riječima, ako vam desni krvare, problem možda nije samo u četkici i pasti za zube. Ponekad tijelo tako upozorava da mu nedostaje nešto važno.

Izvori vitamin C

Vitamin C se nalazi u citrusima, kiviju, jagodama, paprici, brokoliju i lisnatom povrću, a pošto ga tijelo ne skladišti dugo, važno je redovno ga unositi.

Ako se krvarenje stalno ponavlja, a uz to primjećujete i umor, lakše dobijate modrice ili vam rane sporije zarastaju, dobro je obratiti pažnju na ishranu, ali i otići kod stomatologa. Ukratko, desni ne krvare bez razloga, a ponekad uzrok nije samo u ustima nego i na tanjiru, prenosi B92.

