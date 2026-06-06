Strava u Australiji: Muškarac poginuo u napadu morskog psa

Tridesetpetogodišnji muškarac napadnut je u subotu ujutro dok je sa porodicom lovio podvodnom puškom kod ostrva Michaelmas, blizu grada Albany, oko 388 kilometara južno od glavnog grada Perth, saopćila je policija.

Prebačen je na obalu gdje su mu medicinari pružili pomoć, ali je podlegao povredama.

Pripadnik javnosti uočio je ajkulu dugu oko 4,5 metra, nepoznate vrste, u blizini ostrva Michaelmas, koje je zaštićeni prirodni rezervat i rijetko posjećeno područje, saopćile su državne vlasti.

Dana 24. maja, 39-godišnji muškarac poginuo je nakon napada ajkule dok je pecao na Velikom koraljnom grebenu. Ta smrt uslijedila je nakon što je 38-godišnjak napadnut i ubijen 10 dana ranije kod ostrva blizu Pertha,pišu Vijesti

U Australiji se godišnje dogodi oko 20 napada ajkula, ali većina njih nije smrtonosna, prema podacima organizacija za zaštitu prirode. Mnogo više ljudi u zemlji pogine od utapanja na plažama.

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