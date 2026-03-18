Slinite li u snu? To može biti znak opasne bolesti

Ljekari ističu da bi ova navika mogla ukazivati na poremećaje spavanja ili čak na neurološke bolesti.

Brojni su razlozi zbog kojih možete sliniti u snu, od disanja na usta, prekomjernog unosa hrane ili pića neposredno prije spavanja pa sve do izraženog umora. Iako je povremeno buđenje s mokrom mrljom na jastuku sasvim normalna pojava, ljekari sada pojašnjavaju kada bi vas slinjenje u snu trebalo zabrinuti i kada je vrijeme da potražite stručnu pomoć. Postoji mnogo bezazlenih uzroka, uključujući naviku disanja na usta, što omogućava slini da prirodno istječe van.

Položaj u kojem spavate takođe može uzrokovati buđenje u lokvi sline, jer spavanje na boku ili stomaku omogućava gravitaciji da povuče slinu iz usta na jastuk. Čak i obična prehlada koja začepljuje nos prisiljava vas ne samo da dišete na usta, već i da proizvodite više sluzi. Postoje i relativno bezopasna medicinska objašnjenja, poput refluksa kiseline ili stomatoloških problema. Kod ljudi koji pate od refluksa, tijelo proizvodi više sline, što povećava vjerovatnoću da će ona završiti na posteljini, prenosi Večernji.hr.

Problemi sa zubima, poput škrgutanja ili nepravilnog zagriza, mogu uticati na način na koji se usta zatvaraju, što takođe dovodi do isticanja sline. Iako ovi razlozi za noćno slinjenje uglavnom nisu razlog za brigu, postoje dva ozbiljnija zdravstvena stanja koja treba uzeti u obzir ako se budite s prekomjernom količinom sline, posebno ako je to postala nova i učestala navika.

Dr Landon Dujka, klinički docent otorinolaringologije na Univerzitetu Northwestern u Čikagu, izjavio je za Daily Mail: „Svi mi slinimo s vremena na vrijeme, na primjer kada previše popijemo prethodne noći ili zaspimo na kauču nakon obilne večere. No, ako je to postalo uporno, budite se svake noći, a jastuk vam je natopljen, želimo da posjetite ljekara, naročito ako se to počelo dešavati nedavno. To bi mogao biti znak ozbiljnijeg poremećaja spavanja ili čak neurološkog stanja poput Parkinsonove bolesti.“

Apneja u snu kao uzrok

Jedan od ozbiljnih poremećaja spavanja koji uzrokuje slinjenje jeste apneja u snu. Procjenjuje se da 10 do 15 posto ukupne populacije u Hrvatskoj ima opstruktivnu apneju tokom spavanja (OSA), stanje zbog kojeg osoba hrče, prestaje disati i guši se desetinama puta tokom noći, što onemogućava neprekinut san.

Ljudi s apnejom često sline jer, kako opetovano prestaju disati, pribjegavaju disanju na usta umjesto na nos kako bi dobili više zraka, što omogućava nakupljanje i isticanje sline.

Posljedice neliječene apneje mogu biti ozbiljne, dovodeći do anksioznosti, dnevnog umora koji povećava rizik od nesreća i niske produktivnosti. Takođe je povezana s povećanom vjerovatnoćom srčanog udara, visokog krvnog pritiska i moždanog udara. Apneja osobu dovodi u rizik od hipoksije, stanja nedovoljne količine kisika u krvi, što može oštetiti moždane ćelije i uzrokovati vrtoglavicu, glavobolje te probleme s pamćenjem i prosuđivanjem.

Standardno liječenje uključuje korišćenje CPAP uređaja, koji nježno upuhuje zrak kroz masku tokom spavanja kako bi disajni putevi ostali otvoreni.

Rani znak Parkinsonove bolesti

Još zabrinjavajuće, dr Dujka navodi da noćno slinjenje može biti rani znak upozorenja na Parkinsonovu bolest.

– Ne želim plašiti ljude, ali postoje rijetki slučajevi u kojima se neko javi s poteškoćama pri gutanju, a kada ih zamolite da hodaju, primijetite da se malo vuku ili da su im izrazi lica otupjeli, što mogu biti neki od prvih znakova Parkinsonove ili neke druge neurodegenerativne bolesti – pojasnio je, prenosi Večernji.hr.

Parkinsonova bolest je neizlječiv neurološki poremećaj koji pacijentima postepeno oduzima sposobnost kontrole pokreta, uzrokujući drhtanje, ukočenost i tešku invalidnost.

Ljudi s ovom bolešću doživljavaju takozvanu Parkinsonovu disfagiju, odnosno poteškoće s gutanjem. Procjenjuje se da to pogađa čak 90 posto pacijenata zbog oslabljene funkcije i koordinacije mišića, što otežava gutanje i dovodi do nakupljanja viška sline.

Bolest je uzrokovana gubitkom ćelija koje proizvode dopamin u mozgu. Najveći rizik imaju osobe starije od 60 godina, a muškarci imaju 50 posto veću vjerovatnoću za razvoj bolesti od žena.

Svatko ko je zabrinut zbog svog noćnog slinjenja trebao bi se posavjetovati sa specijalistom za spavanje ili otorinolaringologom (ORL), koji može naručiti studiju spavanja i druge testove kako bi utvrdio uzrok.

