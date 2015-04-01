Ko ne smije koristiti đumbir? Može biti opasan za ove skupine ljudi

Zbog bioaktivnih spojeva koje sadrži karakterizira ga pikantan okus i aroma, ali upravo se tim spojevima pripisuju i pozitivni učinci na zdravlje.

Iako sadrži fitokemikalije, antioksidanse i druge vitamine i minerale, obično ga konzumiramo u malim količinama i rijetko svaki dan. Stoga, benefiti se mogu vidjeti prilikom redovite konzumacije. Vrlo korisnim se pokazao kod mučnina, posebno ako neko dobro ne podnosi putovanja.

Potiče probavu i smanjuje nadutost, a proučava se i zbog protuupalnih svojstava. Iako đumbir ima brojne zdravstvene prednosti, kao i sa svakom namirnicom ili začinom, nije za svakoga. Zdravstveno stanje, uzimanje lijekova i slično može odrediti tko ne smije koristiti đumbir, piše Kreni Zdravo.

Ko ne smije koristiti đumbir?

Iako se đumbir smatra sigurnim za konzumaciju, ipak određene situacije zahtijevaju oprez. To se posebno odnosi na osobe koje imaju problema sa zgrušavanjem krvi. Naime, zbog određenih svojstava koje đumbir sadrži, isti može pojačati učinak lijekova koji razrjeđuju krv.

Kako đumbir potiče lučenje žuči, na oprezu trebaju biti i osobe koje pate od žučnih kamenaca. U tom slučaju simptomi se mogu pogoršati i dolazi do nelagode. Iako đumbir pomaže i trudnicama protiv mučnina, važno je da se posavjetuju s liječnikom koliko često i koliko uopće smiju koristiti đumbir.

Đumbir i lijekovi za tlak

Upravo interakcija đumbira s lijekovima je najčešći razlog zašto treba pripaziti, pa ako uzimate određene lijekove, dobro se posavjetovati s liječnikom. Jedna od tih mogućih interakcija je i s lijekovima za tlak. Naime, đumbir ima blagi učinak na smanjenje krvnog tlaka širenjem krvnih žila.

U tom slučaju, osobe koje uzimaju lijekove za tlak trebaju biti oprezne oko dodataka prehrani na bazi đumbira i većih koncentracija đumbira.

U suprotnom, može doći do većeg sniženja tlaka što će se prepoznati po vrtoglavici, omaglici ili osjećaju slabosti.

Dakle, đumbir je opasan potencijalno kod osoba koje uzimaju određene lijekove, kao što su lijekovi za tlak i lijekovi za razrjeđivanje krvi.

U svim drugim slučajevima ne možemo ga smatrati opasnim, ali u prevelikoj količini i učestaloj konzumaciji može doći kod osjetljivih osoba do nelagode u želucu poput žgaravice i proljeva.

U tom smislu postavlja se pitanje koliko đumbira dnevno je sigurno za konzumaciju. Uobičajena preporuka kreće se oko 3 – 4 g dnevno, što je jedna do dvije čajne žličice svježe ribanog đumbira ili jedna čajna žličica praha đumbira.

Ako uzimate određene lijekove ili imate problema sa želucem, posavjetujte se s liječnikom oko vremena i količine konzumacije. Za trudnice je preporuka nešto niža količina, oko jedan gram, ali to je potrebno odrediti individualno uz stručni savjet.

U svakom slučaju, đumbir može biti dio pravilne prehrane, ali nije lijek sam po sebi. Kada se koristi u razumnim količinama i u skladu s planom uzimanja lijekova, možemo iz njega izvući koristi, a bez štete ili pojačavanja simptoma postojećih zdravstvenih izazova.

Facebook komentari