Ispovijest radnice koja je savladala pljačkaša u Mostaru: Udarao me u glavu, nije me strah

Kako je ispričala, u početku nije ni slutila da će situacija eskalirati do te mjere.

„Mislila sam da ulazi s namjerom da ukrade alkoholna pića. Posmatrala sam ga, ali kada sam vidjela pušku u njegovim rukama, odmah sam krenula prema njemu da ga savladam“, kazala je F. F.

Pljačkaš je, prema njenim riječima, tražio novac iz pazara, ali ona nije oklijevala.

„Krenula sam u borbu s njim da mu uzmem pušku. Opucao je tri puta unutra, udarao me u glavu s ciljem da ostanem bez svijesti. U jednom trenutku mi se toliko zamantalo, ali kad sam opet vidjela pušku, digla sam se i krenula na njega“, prisjetila se.

Iako je pretrpjela fizičke povrede, ističe da trenutno ne osjeća strah.

„Ne osjećam ni sad strah, možda tek za nekoliko dana postanem svjesna svega. Bila sam na pregledu, nalazi su u redu, hvala Bogu. Otežano pričam i gutam, ali dobro je prošlo, hvala Bogu“, rekla je.

Posebno je naglasila da joj je žao što se na meti kritika našao pjevač Anid Ćušić, koji se u tom trenutku zatekao u prodavnici, a kojeg su pojedini na društvenim mrežama optuživali da nije pomogao.

„Njega uopće ne krivim. Postupio je kako je trebao – mislio je na svoju porodicu“, poručila je radnica, dodajući da razumije reakciju svake osobe u takvim opasnim situacijama.

Njena hrabrost izazvala je brojne reakcije javnosti, a mnogi je već nazivaju heroinom zbog prisebnosti i odlučnosti u trenucima kada je njen život bio ozbiljno ugrožen.

