Kako prepoznati kraj veze: Pet jasnih signala koje ne treba ignorisati

Iako problemi nisu nužno znak raskida, određeni znaci često se ponavljaju kada veza više ne funkcioniše kako bi trebalo. Terapeut Džef Ginter smatra da postoji pet uobičajenih znakova koji mogu ukazivati na neizbježan kraj ljubavne veze.

Iako su problemi normalan dio svakog odnosa i mogu se riješiti uz dobru komunikaciju, neki obrasci se stalno ponavljaju i često najavljuju raskid. Ginter, koji redovno dijeli savjete na TikToku, izdvojio je pet problema koje parovi teško prevazilaze.

1. Nestanak malih znakova pažnje

Prvi znak je postepeno nestajanje sitnica koje održavaju bliskost.

– Ako vremenom prestanete sa malim znacima pažnje poput komplimenata, flerta, dodira ili zajedničkog vremena, to je kao da ste postali cimeri koji se samo mimoilaze – objasnio je Ginter. Dodaje da to stvara veliki jaz u odnosu i otežava njegovo popravljanje, jer se partneri već mogu emocionalno udaljiti.

2. Uvijek iste svađe

Stalno vraćanje na iste probleme bez rješenja još je jedan važan znak.

– Česte neriješene svađe, u kojima se isti problemi stalno ponavljaju, vode do ogorčenosti, prezira i emocionalne iscrpljenosti – rekao je terapeut.

Takve situacije dovode do osjećaja “opet isto”, nakon čega partneri često odustaju od pokušaja rješavanja problema i povlače se.

3. Emocionalno udaljavanje

Treći znak je postepeno udaljavanje partnera. Kako objašnjava Ginter, ponekad se partneri jednostavno raziđu u svojim životnim pravcima, što dovodi do promjena koje mogu ozbiljno narušiti odnos i otežati njegovo održavanje.

4. Želja za nezavisnošću

Problemi se mogu pojaviti i kada jedan partner počne da osjeća snažnu potrebu za nezavisnošću.

– Ponekad jedan od partnera počne da žudi za slobodom izvan veze, ne zato što drugi nije dovoljno dobar, već zbog ličnog razvoja – pojasnio je Ginter.

Takva potreba može stvoriti osjećaj zarobljenosti i dodatno produbiti udaljenost među partnerima.

5. Zaljubljivanje u nekog drugog

Posljednji i najočigledniji znak je razvijanje osjećanja prema trećoj osobi.

– Razvijanje osjećanja prema nekome izvan veze obično znači da neke emocionalne potrebe nisu zadovoljene – rekao je Ginter.

Dodaje da to narušava povjerenje i prekida povezanost, zbog čega je popravljanje odnosa često veoma teško ili nemoguće, prenosi Superžena.

Facebook komentari