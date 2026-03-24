Dugovi nestaju, novac dolazi: Ruski astrolog otkriva koja dva znaka očekuje obilje krajem marta

Ruska astrološka tradicija poznata je po direktnosti i preciznim prognozama. Završetak marta 2026. donosi velike promjene onima koji su dugo stagnirali, jer zvijezde sada nagovještavaju kraj finansijskih problema.

Ako ste se mjesecima osjećali zaglavljeno, ruski astrolozi tvrde da je ovo trenutak preokreta. Prije dolaska aprila stiže nagrada za vaše strpljenje i trud.

Dok se mnogi bore sa svakodnevnim troškovima, astrološke okolnosti su takve da će dva horoskopska znaka konačno osjetiti olakšanje i ostaviti novčane brige iza sebe.

Ruski horoskop najavljuje finansijski zaokret

Položaj planeta ukazuje na to da će se kosmička ravnoteža odraziti kroz konkretne novčane dobitke koji mijenjaju životni tok. Posebno se ističe tranzit koji direktno utiče na dugovanja, donoseći novčanu stabilnost tamo gdje je dugo nije bilo.

Kratki pregled za mart: Krajem mjeseca očekuje se finansijsko obilje kroz sudska poravnanja, povrat poreza ili iznenadne isplate zaostalog novca. Najviše će profitirati oni koji brzo zatvore stare dugove i ulože u nove projekte bez odlaganja.

Škorpije se oslobađaju starih dugova

Za Škorpije je mart bio naporan, ali posljednja sedmica donosi dugo očekivano olakšanje. Pojavit će se prilika da riješite dug koji vas već dugo opterećuje. To nije slučajnost, već rezultat vašeg ranijeg truda koji sada dolazi u obliku novca.

Očekujte važne vijesti između 24. i 28. marta. Reagujte brzo jer prilika neće dugo trajati. Preporučuje se da izbjegavate nepotrebne troškove dok u potpunosti ne stabilizujete finansije.

Ribe ulaze u period iznenadnog obilja

Ribe su poznate po snažnoj intuiciji, a ovaj horoskop nagovještava da će vaša upornost biti nagrađena ozbiljnim novčanim prilivom. Ne radi se o sitnim iznosima, već o značajnim prihodima koji mogu doći kroz nove ugovore ili promjene u poslovanju.

Usmjerite pažnju na pregovore koji uključuju procenat od zarade jer će vaša sposobnost uvjeravanja biti posebno izražena oko 27. marta. Iskoristite ovu priliku da učvrstite svoju budućnost i nemojte zanemariti ponude koje na prvi pogled djeluju predobro, prenosi Novi.

