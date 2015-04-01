April donosi neviđenu sreću: Jedan znak konačno dobija sve što zaslužuje – kraj muka

Već od prve sedmice aprila stvari se iz korijena mijenjaju. Jedan horoskopski znak konačno može odahnuti jer mu novac počinje pristizati bez prestanka – kroz zaostale isplate i iznenadne bonuse, piše Krstarica.

Finansijski tereti koji su vas mjesecima pritiskali mogli bi se riješiti gotovo preko noći. Planirat ćete budućnost bez onog poznatog grča u stomaku koji vas prati pri svakom odlasku u prodavnicu. Više nema odgađanja važnih kupovina i čekanja na „bolja vremena“. Ta vremena su stigla.

Riječ je o Jarčevima, kojima je ovaj mjesec zapisan kao trenutak velike životne naplate.

Sve što je mjesecima kasnilo sada dolazi na red

Oko 7. aprila stiže prva vijest o novcu na koji ste možda već i zaboravili ili ga u mislima otpisali kao gubitak. Riječ je o starom dugu koji vam se iznenada vraća, zaostalom regresu ili isplati koja je dugo bila zaglavljena u administraciji bez jasnog razloga.

Taj prvi priliv bit će dovoljan da zatvorite zaostale troškove i riješite sitna dugovanja koja su vam stvarala stres. Osjetit ćete veliko olakšanje.

Pored toga, sredinom mjeseca mogli bi vam se javiti stari saradnici za poslove koje ste ranije radili povremeno ili iz usluge. Ovoga puta situacija je potpuno drugačija:

-povrat starih dugova – ljudi koji su vam dugovali novac sami će se javiti

-neočekivane povišice – moguće su izmjene ugovora ili isplate ranije zamrznutih bonusa

-zarada kroz hobi – nešto što radite iz ljubavi počinje donositi ozbiljan profit

-nasljedstva i imovina – procesi koji su dugo stajali konačno se završavaju

Trenutak kada novac puni novčanik

Druga polovina aprila donosi vijesti o imovini ili nasljedstvu koje je dugo bilo neriješeno. Ako ste imali spor oko stana, zemlje ili autorskih prava, postoji velika šansa da se sve završi u vašu korist i donese vam značajan dobitak.

To je kraj perioda u kojem ste morali štedjeti na sebi da biste podmirili druge.

U ovom periodu prihvatajte pozive na kafu i neformalne susrete s ljudima s kojima ste ranije dobro sarađivali. Iza običnog razgovora može se kriti prilika za dodatnu zaradu.

April je mjesec u kojem svaki kontakt može prerasti u konkretan finansijski dobitak, zato nemojte odbijati prilike koje biste ranije preskočili.

Sigurnost koja vam je nedostajala

Krajem mjeseca prilivi postaju redovni, do te mjere da ćete prestati provjeravati stanje na računu sa strahom.

Vidjet ćete da novac dolazi kontinuirano i da konačno možete bez brige renovirati dom, zamijeniti stari automobil ili otići na putovanje o kojem ste dugo maštali.

Ovo nije kratkotrajna sreća, već stabilnost koju ste zaslužili dugogodišnjim radom, odricanjem i strpljenjem. April je mjesec kada se sav trud konačno vidi – ne kao slučajnost, već kao rezultat.

Jarčevi su dugo čekali ovaj trenutak. April ga donosi – i to u velikom stilu.

