Njemačka: Svaki osmi ljekar je stranac

Njemački zdravstveni sistem posljednjih se godina sve snažnije oslanja na ljekare iz inozemstva. Najnoviji službeni podaci pokazuju da se broj stranih ljekara u Njemačkoj u proteklom desetljeću više nego udvostručio, što dodatno potvrđuje koliko je migracija važna za funkcioniranje tamošnjeg zdravstva.

Prema podacima koje je u utorak objavio njemački statistički ured, u 2024. godini u Njemačkoj je radilo 64.000 ljekara bez njemačkog državljanstva, što čini 13 posto ukupnog broja ljekara. Usporedbe radi, 2014. godine bilo ih je 30.000, odnosno sedam posto.

Ako se uračunaju i ljekari migranti koji su u međuvremenu stekli njemačko državljanstvo, u općoj medicini i stomatologiji u 2024. godini radilo je ukupno 121.000 ljekara migrantskog porijekla, što je gotovo četvrtina svih ljekara u zemlji.

Podaci pokazuju i da je 42 posto njih u Njemačkoj kraće od deset godina.

Tokom 2024. godine njemačke su vlasti priznale oko 7.000 medicinskih diploma stečenih u inozemstvu. Od toga je 21 posto diploma pripadalo njemačkim državljanima koji su studij medicine završili izvan zemlje.

Odlazak Nijemaca na studij medicine u inozemstvo nije neuobičajen, s obzirom na stroga ograničenja upisa na medicinske fakultete u Njemačkoj.

Među nositeljima priznatih stranih diploma druga najveća skupina bili su državljani Sirije.

