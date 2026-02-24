Rani simptomi bolesti jetre koji često prođu nezapaženo

Zato je važno na vrijeme prepoznati prve simptome njenog oštećenja – iako su često blagi i lako se pripisuju svakodnevnom umoru ili poremećajima varenja.

Hronični umor koji ne prolazi ni nakon odmora

Jedan od najčešćih ranih znakova problema sa jetrom je hronični umor – iscrpljenost koja ne prolazi ni nakon odmora i sna. Kada jetra ne obavlja svoju funkciju kako treba, tijelo sporije obrađuje hranjive materije i uklanja toksine, što može dovesti do stalnog osjećaja slabosti. Mnogi ljudi ovaj simptom pripisuju stresu ili nedostatku sna, a rijetko sumnjaju na jetru.

Tup bol ili nelagodnost ispod desnih rebara

Nelagodnost ili tup bol u gornjem desnom dijelu stomaka, ispod rebara, također mogu biti znak upozorenja. Kada je jetra upaljena ili uvećana, može vršiti pritisak na okolna tkiva i izazvati osjećaj težine ili bola. Ako ovi simptomi potraju ili se pogoršaju, trebalo bi potražiti ljekarski savjet.

Promjene apetita, mučnina i nagli gubitak težine

Smanjen apetit, mučnina ili nagli gubitak tjelesne težine bez očiglednog razloga mogu ukazivati na poremećaj jetre. Budući da ovaj organ igra važnu ulogu u varenju i korištenju hranljivih materija, njegovo slabljenje može uticati na metabolizam, pa čak i dovesti do gubitka mišićne mase.

Promjene na koži – paukoobrazni angiomi i crvenilo dlanova

Bolest jetre se ponekad može manifestovati promjenama na koži. Pojava malih crvenih mrlja sa proširenim kapilarima, poznatih kao paukoobrazni angiomi, kao i crvenilo dlanova, mogu biti znak hormonskog disbalansa povezanog sa oštećenjem jetre. Iako se ove promjene razvijaju postepeno, u kombinaciji sa drugim simptomima predstavljaju važan signal upozorenja.

Problemi sa varenjem – nadimanje, dijareja i uporna mučnina

Nadimanje, česta dijareja ili blaga, ali uporna mučnina također ne treba ignorisati. Ako jetra ne proizvodi dovoljno žuči ili ne uspijeva efikasno ukloniti štetne materije iz organizma, sistem za varenje može reagovati različitim poremećajim, prenosi N1.

