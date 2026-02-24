24. februara 2026. ova četiri horoskopska znaka privlače obilje i sreću

Dana 24. februara 2026. godine četiri horoskopska znaka privlače obilje i sreću. Šta god da danas pokrenu, prati ih kosmička podrška, jer Saturn u Ovnu gradi skladan aspekt (trigon) s Mjesecom u Biku.

Spoj odlučnog Saturna i smirenog Mjeseca donosi unutrašnju stabilnost. Osjećate čvrstoću u svojim ciljevima i jasno vidite kako vam prilike mogu ići u korist. Spremni ste zasukati rukave i zauzeti se za sebe.

U utorak sve djeluje kao da je u pravo vrijeme. Ovi znakovi osjećaju da im život ima smisao i ne trebaju dodatnu potvrdu da bi krenuli naprijed. Srce i razum su usklađeni, a svaka odluka vodi ka većem blagostanju.

1. Rak – sigurnost u vlastite sposobnosti

Umjesto da čekate druge, danas preuzimate inicijativu. Iako vas je ranije mogla kočiti sumnja, 24. februara osjećate da ste spremni učiniti ono što je potrebno.

Prijatelji vam pružaju podršku, a vi vjerujete svom znanju i snazi. Imate hrabrosti prihvatiti i kritiku ako pogriješite.

Privlačite obilje jer vas više ne vodi strah. Sreću gradite vlastitim djelima. Saturn u trigonu s Mjesecom uklanja prepreke – vi ste direktna veza između želje i uspjeha.

2. Ovan – rast kroz djelovanje

Danas vam se otvaraju vrata obilja kroz lične resurse. Koristite ono što znate i ulažete trud, čak i ako nemate sve informacije. Ovaj aspekt podstiče vaš razvoj i donosi konkretne rezultate.

Shvatate da ne morate biti savršeni da biste uspjeli. Učite kroz iskustvo i prilagođavate se u hodu. Umjesto da čekate idealan trenutak, tražite prilike – i pronalazite ih.

Vaš trud stvara zamah koji donosi uspjeh. Sreća dolazi jer ste je zaslužili.

3. Jarac – uspjeh kroz saradnju

Danas prihvatate timski duh i dopuštate da vas inspirišu tuđe ideje. Ovaj tranzit vam pomaže da cijenite porodične vrijednosti i tradiciju, čak i kada imate drugačije stavove.

Postoje trenuci za borbu protiv sistema, ali i oni kada je mudrije prilagoditi se. Sada je vrijeme da idete s tokom. Delegiranje donosi rezultate, a uspjeh dolazi onda kada vam je najpotrebniji.

4. Vaga – blagostanje kroz partnerstvo

Današnji aspekt pomaže vam da kroz partnerski odnos dođete do dodatnih resursa. Nešto što se pokrene 24. februara pozitivno utiče na vaše finansije.

Imate hrabrosti tražiti ono što vam treba – i to vam dolazi. Nedostatak novca polako ostaje iza vas, a situacija ide u boljem pravcu.

Vaš odnos je stabilan i usmjeren ka zajedničkom cilju. Umjesto nesuglasica, birate saradnju. Astrološka podrška vam omogućava da ostvarite finansijski napredak na način koji ranije nije bio moguć, prenosi Novi.

