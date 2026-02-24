Tamara Globa otkriva: Ova 4 znaka Zodijaka ulaze u posebno povoljno proljeće 2026.

Ruska astrologinja Tamara Globa naglašava da proljeće 2026. nije „obično“ razdoblje, nego vrijeme u kojem se za neke znakove nižu prilike kao dijamanti – jedna za drugom. Posebno izdvaja četiri znaka zodijaka kojima se, prema njezinim riječima, otvara snažan kanal za uspjeh, stabilnost i vidljive pomake naprijed.

Proljeće 2026. započinje 20.3. ulaskom Sunca u znak Ovna. To je astrološka Nova godina, trenutak kada simbolički krećemo ispočetka i kada se energije naglašeno okreću prema inicijativi, hrabrosti i donošenju odluka. Ipak, klima nije isključivo vatrena i nagla – retrogradni Jupiter u Biku usmjerava pozornost na vrijednosti, novac, resurse i ono na čemu gradimo sigurnost. Umjesto brzinskih poteza, nagrađuje se promišljenost i strpljenje.

U takvoj kombinaciji neba, Tamara Globa ističe da se četiri znaka posebno ističu. Njima se, kako kaže, otvara „dijamantni niz“ – period u kojem se trud može napokon pretočiti u opipljive rezultate.

Lav

Za Lavove je, prema Tamari Globi, cijeli ožujak/mart 2026. važan, a posebno se ističe druga polovica mjeseca. Jupiter u Biku skladno podržava njihovo Sunce i donosi osjećaj da su konačno spremni na veće poteze, ali na način koji ne ruši postojeću stabilnost.

Ovo razdoblje nije povoljno za impulzivnost, već za „kraljevske“ odluke – pažljivo odmjerene, jasno usmjerene i usklađene s dugoročnim ciljevima. U fokusu mogu biti veće kupnje, ulaganja, promjene u karijeri koje podižu status, kao i transformacije životnog stila koje vode prema većem osjećaju obilja.

Retrogradni Jupiter u Biku od Lavova traži da ne podliježu pretjerivanju i dokazivanju kroz luksuz, nego da nauče mudro upravljati onim što imaju. Umjesto rasipanja, preporuka je birati samo ono što zaista ima smisla. Posebno se isplati tražiti provjerene partnere, stabilne kanale suradnje i projekte koji se mogu razvijati godinama.

Lavovi koji u ožujku/martu donesu promišljene odluke, mogu stvoriti temelje za trajno poboljšanje financijske i životne situacije. „Dijamantni niz“ za njih se očituje kao niz prilika za rast ugleda, materijalno jačanje i širenje utjecaja kroz kvalitetne suradnje.

Vaga

Za Vage proljeće 2026. započinje naglašenom temom partnerstava i zajedničkih resursa. Prva polovica travnja/aprila posebno je bitna, uz mlad Mjesec u Ovnu. Već od 1.4., kada Merkur ulazi u Ovna, otvara se prostor za hrabre dogovore, pregovore i financijske odluke koje uključuju druge ljude – poslovne partnere, obitelj, institucije.

Tamara Globa ističe da retrogradni Jupiter u Vaginom financijskom području može pokrenuti ponovnu procjenu budžeta, dugova, ulaganja ili zajedničkih troškova.

Situacije iz prošlosti koje su ostale nedovršene mogu se ponovno aktivirati, ali sada s mogućnošću da budu riješene zrelije i povoljnije. Za Vage je važno zadržati diplomaciju, ali istodobno jasnoći u stavu – znati što žele i ne pristajati na kompromise koji ih ostavljaju iscrpljenima.

Fokus bi trebao biti na najperspektivnijim izvorima prihoda te na ravnoteži između rizika i opreza. Vage koje uspiju spojiti unutarnju harmoniju s konkretnim financijskim potezima, mogu doživjeti značajan pomak. „Dijamantni niz“ za ovaj znak može se pojaviti u obliku novog posla, bolje plaćenih projekata, uspješnih dogovora ili rasterećenja od starih financijskih tereta.

Škorpion

Za Škorpione je ključna druga polovica svibnja/maja, s kulminacijom oko punog Mjeseca u Strijelcu. Tamara Globa naglašava trenutak kada Sunce, zajedno s Merkurom, 20.5. ulazi u Bika, u područje koje za Škorpione simbolizira uspjeh, karijeru i javni imidž. Tada se aktivira potencijal za vidljivo priznanje, napredovanje ili iskorak iz sjene.

Škorpioni su poznati po svojoj sposobnosti duboke transformacije, a u ovom razdoblju to postaje njihova najveća prednost. Retrogradni Jupiter u susjednom znaku provjerava čvrstoću temelja: koliko je ono što grade zaista stabilno i održivo, a gdje je potrebno prilagoditi planove. Nije riječ o brzom, površnom uspjehu, već o rezultatu unutarnjeg rada koji se gomilao godinama.

Za Škorpione se savjetuje promišljeni rizik – hrabrost da se istupe, pokažu znanje, preuzmu odgovornost i prestanu skrivati svoje sposobnosti. Magnetizam ovog znaka može snažno doći do izražaja; kada se pokažu u svom punom kapacitetu, okolina reagira.

„Dijamantni niz“ kod Škorpiona može izgledati kao niz profesionalnih priznanja, novih prilika, poziva, pohvala ili konkretnih pomaka u karijeri koji mijenjaju smjer života.

Jarac

Za Jarce je cijeli travanj/april 2026. naglašen, osobito nakon mladog Mjeseca 7.4.. Tamara Globa poručuje da je ovo razdoblje u kojem se energija vraća u dom, obitelj i emocionalnu sigurnost. Dok Pluton, kao viša planeta ovog znaka, nastavlja svoj boravak u Vodenjaku i snažno mijenja društvenu sferu, travanj stavlja naglasak na ono što čini unutarnju bazu života.

Jarci su često usmjereni na karijeru i vanjska postignuća, ali ovo proljeće traži da se pozabave temeljem: obiteljskim odnosima, domom, nekretninama, emocionalnim nasljeđem. Ulaganja u dom – bilo kroz kupnju, renoviranje, preseljenje ili rješavanje dugotrajnih obiteljskih pitanja – nose potencijal da oslobode novu energiju za buduće uspjehe. Što je baza stabilnija, to je lakše graditi dalje.

„Dijamantni niz“ za Jarce ne mora se odmah vidjeti kroz karijeru, već kroz osjećaj da napokon imaju gdje „spustiti sidro“ i odmoriti se. Kada se dogovori u obitelji poslože, kada se riješe stare napetosti ili imovinska pitanja, otvara se prostor za hrabrije poteze u drugim područjima.

Snaga Jarca u ovom razdoblju leži u tome da zna gdje pripada i na što se može osloniti.

Opći savjeti Tamare Globe za proljeće 2026.

Tamara Globa naglašava da proljeće u znaku Ovna potiče hrabrost, inicijativu i želju za novim počecima, ali retrogradni Jupiter u Biku istodobno podsjeća na važnost stabilnosti, činjenica i konkretnih temelja. Nije dovoljno samo poželjeti promjenu – potrebno je znati na čemu stojimo i što želimo graditi.

Poruka ovog razdoblja je jasna: ne rasipati energiju na previše pravaca odjednom, već se usmjeriti na ono što je zaista bitno. Proljeće 2026. osobito je povoljno za postavljanje temelja prosperiteta u srednjim godinama života, za odluke koje neće donijeti samo kratkotrajan val uzbuđenja, nego dugoročne koristi.

Umjesto brzih poteza iz impulsa, nagrađuje se jasna odluka, spremnost na odgovornost i vjera u proces koji se gradi korak po korak.

Tko u proljeće 2026. spoji inspiraciju Ovna s ustrajnošću Bika, može napraviti pomak koji se pamti, bez obzira na to kojem znaku pripada ,prenosi Novi.

