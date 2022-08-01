Do kraja marta ovaj znak ima najbolju šansu za zaradu: Novac dolazi kroz pametan potez

Za Device je ovo period u kojem se raniji trud konačno može isplatiti. Sve što su gradile kroz disciplinu, preciznost i strpljenje sada dolazi na naplatu, posebno kroz poslovne dogovore, dodatne projekte ili razgovore o većoj zaradi.

Posebno se ističe mogućnost saradnje sa osobom koja prepoznaje njihov kvalitet, što može otvoriti vrata novoj finansijskoj prilici. Ključ će biti da reaguju na vrijeme, ali bez ishitrenih odluka.

Savjet za ovaj znak do kraja marta je da izbjegava impulsivnu potrošnju i da se fokusira na dugoročnu korist. Upravo kroz dobru organizaciju i pametno planiranje Device mogu najviše profitirati u narednim sedmicama, prenosi Novi.

