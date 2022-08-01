Njemačka uvodi velike promjene u plaćanju gotovinom

Do sada gotovinska plaćanja u Njemačkoj nisu bila ograničena, ali to se mijenja, piše Fenix-magazin.de.

Pravnu osnovu za uvođenje limita donijeli su Europska unija i Europski parlament još 2024. godine u sklopu novog paketa mjera protiv pranja novca (Uredba 2024/1624 i Direktiva 2024/1640). Propisi su objavljeni u junu 2024. godine u Službenom listu EU.

Od 10. jula 2027. godine u poslovnom prometu gotovinom će se moći platiti najviše 10.000 eura. Sve iznad tog iznosa morat će se podmiriti bezgotovinskim putem – bankovnom uplatom, karticom ili digitalnim servisima za plaćanje.

Time se prvi put uvodi jedinstveni minimalni standard na nivou cijele Europske unije.

Ograničenje se odnosi isključivo na transakcije u kojima je barem jedna strana poslovni subjekt. Na primjer, kupovina automobila kod trgovca podlijegat će limitu od 10.000 eura. No, ako fizičko lice prodaje automobil drugom fizičkom licu, gotovinsko plaćanje i dalje je moguće bez ograničenja, pod uslovom da nijedna strana ne djeluje u okviru registrovane djelatnosti.

Ista iznimka vrijedi i za kupoprodaju nekretnina između fizičkih lica, ali notari već sada moraju evidentirati način plaćanja.

Nova pravila donose i dodatnu obavezu: kod gotovinskih plaćanja iznad 3.000 eura trgovci i pružatelji usluga morat će provjeriti i zabilježiti identitet kupca. To znači da će kupci pri plaćanju skupljih proizvoda, poput satova, laptopa ili namještaja, morati predočiti ličnu kartu.

U usporedbi sa drugim državama članicama, Njemačka se smatra jednim od posljednjih većih ekonomija koje uvodi ovakvo ograničenje. U Francuskoj i Španiji limit već iznosi 1.000 eura, dok je u Grčkoj gotovinsko plaćanje moguće samo do 500 eura. U nekim susjednim zemljama dodatno se smanjuje dostupnost bankomata, čime se dodatno potiče bezgotovinsko poslovanje, prenosi Radiosarajevo.

