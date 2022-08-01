Objavljena prognoza do kraja februara: Oblačno, kiša i snijeg na planinama, pa razvedravanje

Temperature zraka u 7 sati (°C): Sokolac -1; Bjelašnica, Bugojno, Livno 0; Drvar, Srebrenica 2; Ivan Sedlo, Sarajevo, Zenica 3; Mostar, Prijedor, Sanski Most, Trebinje, Tuzla 4; Banja Luka, Doboj 5; Bihać, Bijeljina, Gradačac 8; Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 940 hPa, za 2 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne je moguća slaba kiša. Dnevna temperatura zraka oko 10 °C.

Objavljena je prognoza do subote:

U srijedu 25.02.2026., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 °C.

U četvrtak 26.02.2026., sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 9 do 14, na jugu do 18 °C.

U petak 27.02.2026., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 18 °C.

U subotu 28.02.2026., sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 1 do 7, na jugu do 9, a dnevna od 12 do 18 °C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, prenosi Radiosarajevo.

