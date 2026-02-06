Ove dvije navike glavni su krivci za većinu karcinoma koji se mogu spriječiti

Rak pluća, želuca i vrata maternice čine gotovo polovinu tih slučajeva.

To znači da bi se milijuni smrtonosnih karcinoma svake godine mogli spriječiti medicinskim intervencijama, promjenama ponašanja, smanjenjem profesionalnih rizika ili suzbijanjem onečišćenja okoliša.

„Rješavanje ovih preventabilnih uzroka predstavlja jednu od najmoćnijih prilika za smanjenje globalnog tereta raka“, izjavila je Isabelle Soerjomataram, medicinska epidemiologinja WHO-a i glavna autorica analize, prenosi Nova.rs

Analiza je pokazala da je tijekom 2022. godine zabilježeno gotovo 19 milijuna novih slučajeva raka, a oko 38 posto tih dijagnoza bilo je povezano s 30 promjenjivih čimbenika rizika.

Među njima su pušenje duhana, konzumacija alkohola, visok indeks tjelesne mase, nedovoljna tjelesna aktivnost, bezdimni duhan (poput duhana za žvakanje), tradicionalni stimulans poznat kao areka orah, onečišćenje zraka, ultraljubičasto zračenje, infektivni uzročnici te više od deset profesionalnih izloženosti.

Najvažniji preventabilni čimbenik povezan s rakom je pušenje. Ono je povezano s 15 posto svih slučajeva raka tijekom te godine.

Kod muškaraca je rizik bio posebno izražen. Pušenje je pridonijelo 23 posto svih novih slučajeva raka kod muškaraca diljem svijeta.

Međutim, pušenje nije jedini uzrok. Onečišćenje zraka također ima značajnu ulogu, a njegov se utjecaj razlikuje od regije do regije. U istočnoj Aziji, primjerice, oko 15 posto slučajeva raka pluća kod žena povezano je s onečišćenjem zraka. U sjevernoj Africi i zapadnoj Aziji, oko 20 posto slučajeva raka pluća kod muškaraca pripisuje se istom uzroku.

Nakon pušenja, drugi najvažniji promjenjivi čimbenik rizika povezan sa stilom života jest konzumacija alkohola. Ona je bila odgovorna za 3,2 posto svih novih slučajeva raka, odnosno oko 700.000 slučajeva.

Infekcije su, s druge strane, bile povezane s približno 10 posto novih slučajeva raka. Kod žena je najveći udio preventabilnih karcinoma bio povezan s visokorizičnim humanim papiloma virusom (HPV), koji može dovesti do raka vrata maternice.

Dobra je vijest da danas postoji cjepivo protiv HPV-a koje sprječava mnoge od ovih bolesti, no obuhvat cijepljenjem u mnogim dijelovima svijeta i dalje je nizak.

Rak želuca češći je kod muškaraca i često se povezuje s pušenjem i infekcijama koje su posljedica prejedanja, loših sanitarnih uvjeta i nedostatka pristupa čistoj vodi.

„Analizom obrazaca među državama i populacijskim skupinama možemo vladama i pojedincima pružiti preciznije informacije koje mogu pomoći u sprječavanju mnogih slučajeva raka prije nego što uopće nastanu“, rekao je André Ilbawi, voditelj tima WHO-a za kontrolu raka i koautor analize,piše N1

Sada je vrijeme za djelovanje.

Studija je objavljena u časopisu Nature Medicine.

