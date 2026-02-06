Februar donosi obilje novca jednom horoskopskom znaku

Riječ je o Blizancima

Blizanci su puni ideja, kontakata i mogućnosti, ali su često raspršeni na sto strana. U februaru ta raznolikost postaje njihova najveća prednost.

Novac dolazi kroz komunikaciju, poslove s ljudima, internet, trgovinu, pisanje, marketing ili čak paralelne izvore prihoda. Ono što je ranije djelovalo kao hobi ili sporedna ideja sada može prerasti u ozbiljnu zaradu. Zanimljivo je to što Blizanci ovoga puta neće morati trčati za novcem – on će pronalaziti njih.

Jedan razgovor, jedna poruka ili novo poznanstvo može otvoriti vrata koja su dugo bila zatvorena.

Puniji novčanik

Međutim, kada novac počne lakše dolaziti, Blizanci imaju sklonost brzo ga trošiti. Zato usporite. Zapišite prihode i rashode, razdvojite želje od potreba i barem dio novca usmjerite na štednju ili pametno ulaganje. Disciplina će vam donijeti još više.

Ako ste Blizanac, februar vam donosi ne samo puniji novčanik, nego i osjećaj da se konačno nalazite na pravom mjestu u pravo vrijeme. Sudbina vas je izabrala jer ste znali prilagoditi se, povezati se i ne odustati, prenosi Avaz.

