Stiže nam “Vremenski bič”! Anomalija u polarnom vrtlogu sve je bliže, meteorolozi začuđeni

Šta je polarni vrtlog?

Polarni vrtlog je ogromna masa ledenog zraka koja kruži visoko iznad Zemljinih polova, u sloju atmosfere poznatom kao stratosfera, na visini od oko 15 do 50 kilometara.

Prema definiciji Američke nacionalne meteorološke službe, riječ je o velikom području niskog pritiska i ekstremne hladnoće, koje poput zaštitnog pojasa zadržava arktički zrak oko Sjevernog pola. Tokom zime, vrtlog prirodno jača, a s dolaskom proljeća slabi.

Kada dođe do naglih stratosferskih zagrijavanja, temperatura u tim slojevima može skočiti i za više desetina stepeni, što remeti stabilnost vrtloga i omogućava da hladni zrak “iscuri” prema jugu.

Anomalija 2026: “ispruženi” vrtlog i vremenski bič

Podaci iz evropskih i sjevernoameričkih meteoroloških centara pokazali su da se već krajem novembra 2025. dogodilo iznenadno stratosfersko zagrijavanje — temperatura je na visini od 10 hPa porasla za 30 do 40°C iznad normale, dok su se vjetrovi gotovo zaustavili. Umjesto urednog kružnog oblika, vrtlog se izdužio u nepravilne režnjeve, što znači da hladni arktički zrak sada lakše prodire ka južnijim područjima.

Stručnjaci očekuju da će narušeni polarni vrtlog u narednim sedmicama slati ponovljene talase hladnoće prema Sjevernoj Americi, Evropi i Aziji. Umjesto jednog dugotrajnog zahlađenja, slijedi niz naglih promjena — kratkotrajna otopljenja praćena iznenadnim padovima temperature, fenomen koji meteorolozi nazivaju “vremenskim bičem”.

Ovakvi brzi prelazi između toplotnih i hladnih režima mogu uzrokovati oštećenje usjeva, opterećenje infrastrukture i ozbiljno otežati planiranje u poljoprivredi, transportu i energetici.

Kako se pripremiti

Meteorolozi preporučuju da se zima više ne posmatra kao neprekinut period, već da se prognoze prate u intervalima od 10 do 14 dana, jer se efekti stratosferskih poremećaja obično razvijaju u tom vremenskom okviru.

Ako prognoze najave ozbiljno zahlađenje, preporučuje se:

provjeriti sistem grijanja i zaštititi vodovodne cijevi,

osigurati dovoljne zalihe hrane i osnovnih potrepština,

napuniti baterije i pripremiti alternativne izvore svjetla i grijanja,

pomoći starijim i ranjivim članovima zajednice,

prilagoditi planove putovanja i radne obaveze.

Kako navodi Ecoticias.com, ovakva priprema ne mora biti dramatična, ali može napraviti razliku između teškog i kriznog perioda. Iako se promjene u višim slojevima atmosfere ne vide golim okom, njihovi efekti na tlu mogu biti naglašeni i dugotrajni, pa stručnjaci savjetuju — pratiti prognoze i reagovati na vrijeme.

Facebook komentari