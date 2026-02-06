Svaštara

Stiže nam “Vremenski bič”! Anomalija u polarnom vrtlogu sve je bliže, meteorolozi začuđeni

1.7K  
Objavljeno prije 6 minuta

Meteorolozi upozoravaju da se u narednim sedmicama razvija neuobičajena anomalija u polarnom vrtlogu, koja bi mogla izazvati nestabilne i ekstremne vremenske uslove širom sjeverne hemisfere. Stručnjaci ističu da se brzina i oblik ovog vrtloga ne uklapaju u obrasce poznate iz prošlih decenija, što izaziva zabrinutost među klimatolozima, prenosi Ecoticias.com.

Šta je polarni vrtlog?

Polarni vrtlog je ogromna masa ledenog zraka koja kruži visoko iznad Zemljinih polova, u sloju atmosfere poznatom kao stratosfera, na visini od oko 15 do 50 kilometara.

Prema definiciji Američke nacionalne meteorološke službe, riječ je o velikom području niskog pritiska i ekstremne hladnoće, koje poput zaštitnog pojasa zadržava arktički zrak oko Sjevernog pola. Tokom zime, vrtlog prirodno jača, a s dolaskom proljeća slabi.

Kada dođe do naglih stratosferskih zagrijavanja, temperatura u tim slojevima može skočiti i za više desetina stepeni, što remeti stabilnost vrtloga i omogućava da hladni zrak “iscuri” prema jugu.

Anomalija 2026: “ispruženi” vrtlog i vremenski bič

Podaci iz evropskih i sjevernoameričkih meteoroloških centara pokazali su da se već krajem novembra 2025. dogodilo iznenadno stratosfersko zagrijavanje — temperatura je na visini od 10 hPa porasla za 30 do 40°C iznad normale, dok su se vjetrovi gotovo zaustavili. Umjesto urednog kružnog oblika, vrtlog se izdužio u nepravilne režnjeve, što znači da hladni arktički zrak sada lakše prodire ka južnijim područjima.

Stručnjaci očekuju da će narušeni polarni vrtlog u narednim sedmicama slati ponovljene talase hladnoće prema Sjevernoj Americi, Evropi i Aziji. Umjesto jednog dugotrajnog zahlađenja, slijedi niz naglih promjena — kratkotrajna otopljenja praćena iznenadnim padovima temperature, fenomen koji meteorolozi nazivaju “vremenskim bičem”.

Ovakvi brzi prelazi između toplotnih i hladnih režima mogu uzrokovati oštećenje usjeva, opterećenje infrastrukture i ozbiljno otežati planiranje u poljoprivredi, transportu i energetici.
Kako se pripremiti

Meteorolozi preporučuju da se zima više ne posmatra kao neprekinut period, već da se prognoze prate u intervalima od 10 do 14 dana, jer se efekti stratosferskih poremećaja obično razvijaju u tom vremenskom okviru.

Ako prognoze najave ozbiljno zahlađenje, preporučuje se:

provjeriti sistem grijanja i zaštititi vodovodne cijevi,
osigurati dovoljne zalihe hrane i osnovnih potrepština,
napuniti baterije i pripremiti alternativne izvore svjetla i grijanja,
pomoći starijim i ranjivim članovima zajednice,
prilagoditi planove putovanja i radne obaveze.

Kako navodi Ecoticias.com, ovakva priprema ne mora biti dramatična, ali može napraviti razliku između teškog i kriznog perioda. Iako se promjene u višim slojevima atmosfere ne vide golim okom, njihovi efekti na tlu mogu biti naglašeni i dugotrajni, pa stručnjaci savjetuju — pratiti prognoze i reagovati na vrijeme.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh