Analiza: Vojni potezi SAD-a i Irana kao dio pregovaračke taktike?“

Bliskoistočni analitičar i akademik Vali Nasr rekao je da unatoč američkim prijetnjama odmazdom zbog smrtonosnog iranskog obračuna s prosvjednicima prošlog mjeseca, postupci Washingtona sugeriraju sklonost diplomaciji.

„Sama činjenica da je postojao prozor prilike prije otprilike dva tjedna, kada su čak i Iranci zatvorili svoj zračni prostor, bilo je očekivanje napada, on [Trump] to nije učinio“, citirala je Nasra turska novinska agencija Anadolu.

Objasnio je da je, umjesto pokretanja napada, Washington započeo razgovore s regionalnim silama, uključujući Tursku, Saudijsku Arabiju, Katar, Oman i Egipat, kako bi uspostavio okvir za pregovore, tvrdeći da i Iran i SAD koriste vojnu akciju kao alat za pregovore.

„I Iran i SAD se pripremaju za rat, ali ne žele ići u rat“ , prenosi aljazeera.

Facebook komentari