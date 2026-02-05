BiH

Šok u februaru: BH Meteo najavljuje zahlađenje i snježne padavine!

Objavljeno prije 35 minuta

Do kraja prve dekade februara, odnosno do 10.02., u našim krajevima neće biti bitnijih promjena vremena.

Nastaviće se pretežno oblačno vrijeme, s kraćim sunčanim periodima i lokalno nestabilnim uslovima uz kišu i pljuskove, objavio je danas, 4. februara, BH Meteo.

Više padavina očekuje se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne.

“U petak (06.02.) do subote (07.02.) ujutro, prolazno je moguća jača kiša u većem dijelu zemlje zbog premještanja ciklona. Dnevne temperature biće iznad prosjeka, od 7 do 13, lokalno i do 15 °C. Na sjeveroistoku Bosne sutra (05.02.) lokalno moguće i do 18 °C. Ni jutra neće biti previše hladna, temperature većinom u plusu”, naveli su meteorolozi.

Vjetar će narednih dana biti slab do umjeren, uglavnom južnog i jugozapadnog smjera.

“Oko sredine februara ili nakon 14.02., usljed promjena sinoptičke situacije nad Evropom, rastu šanse za zahlađenje i eventualni snijeg u našim krajevima”, zaključili su iz BH Metea.


