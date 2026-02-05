Tri djevojke umrle u luksuznom resortu: Shvatale su da umiru

Wafae El-Arar (26), Kaoutar Naqqad (23) i Imane Mallah (24) — preminule su od trovanja ugljičnim monoksidom dok su boravile u Royal Kahal Beach Resortu u februaru prošle godine, saopćile su njihove porodice mjesec dana nakon njihove smrti.

Američka ambasada u Belizeu potvrdila je da je uzrok smrti trovanje ugljičnim monoksidom.

Sada je Royal Kahal Beach Resort naveden među nizom optuženih u tužbi za nezakonitu smrt, podnesenoj u utorak pred Okružnim sudom SAD-a u Massachusettsu.

NBC News je zatražio komentar od Royal Kahal Beach Resorta povodom slučaja i tužbe.

Louis J. Muggeo, jedan od advokata koji zastupa porodice preminulih, rekao je da je suština slučaja u tome da su „ove mlade djevojke pretrpjele tragične i bolne smrti — koje su se mogle spriječiti“.

„Odmaralište i investitori su štedjeli na troškovima tako što su angažovali nestručne instalatere za ugradnju bojlera za toplu vodu“, dodao je Muggeo. Naveo je da hotel nije preduzeo „odgovarajuće korektivne mjere“ te da su zbog toga tri mlade žene „tragično preminule“.

„To se moglo spriječiti. Nikada se nije smjelo dogoditi“, rekao je, prenosi NBC.

Tužba sadrži optužbe za nezakonitu smrt, svjesnu bol i patnju, odštetu i odgovornost za neispravan proizvod zbog „smrti koja se mogla spriječiti“.

Prema porodicama, smrt je bila direktna posljedica „katastrofalnog propusta sigurnosnih sistema“, uključujući nepravilnu ugradnju bojlera, ignorisanje ranijih prijava gostiju koji su imali simptome trovanja ugljičnim monoksidom, te izostanak funkcionalnih detektora ugljičnog monoksida u sobama za goste.

U tužbi se navodi da su žene početkom 2025. godine rezervisale putovanje u Belize kako bi proslavile rođendan jedne od njih. Prilikom rezervacije, nisu znale da su bojleri u hotelu neispravni.

Kada su 20. februara, nakon dana provedenog na plaži, uključile tuš, prema navodima tužbe, aktiviran je bojler koji je „počeo ispuštati visoke koncentracije ugljičnog monoksida direktno u apartman“.

„Tri žene nisu bile svjesne opasnosti“, stoji u tužbi. „Otrovao ih je gas i vjeruje se da su preminule tokom noći 20. februara 2025. godine, pretrpjevši strašne bolove i potpuno svjesne da umiru.“

Osoblje hotela pronašlo je njihova tijela oko podneva, dva dana kasnije. Tužba navodi da su obdukcije potvrdile da su sve tri žene umrle od trovanja ugljičnim monoksidom.

„Istraga je pokazala smrtonosno visoke nivoe gasa unutar apartmana“ i utvrdila da je bojler bio izvor trovanja, stoji u tužbi.

U dokumentima se navodi i niz pritužbi prethodnih gostiju koji su prijavljivali simptome slične trovanju ugljičnim monoksidom. Kao odgovor na te recenzije, Royal Kahal je tada objavio da je „sretan što može saopćiti da su instalirali detektore ugljičnog monoksida u svim sobama i proveli detaljna testiranja kvaliteta zraka“.

Međutim, nakon smrti triju žena, istraga je pokazala da u apartmanu nije bilo funkcionalnog detektora ugljičnog monoksida.

Nakon tragedije, Royal Kahal je zamijenio neispravne bojlere električnim, navodi se u tužbi.

Tužba tvrdi da je odmaralište trebalo biti svjesno neispravnih bojlera i rizika od trovanja, te da su trebali upozoriti goste na opasne uslove.

Porodice optužuju Royal Kahal za nemar, nezakonitu smrt, neupozoravanje gostiju i lažno predstavljanje,pišu

Tužba također navodi i kršenje garancije o ispravnosti proizvoda, uključujući neispravan dizajn, nedostatak upozorenja, te nepravilne upute, kao i odgovornost proizvođača i instalatera bojlera koji su navodno bili uzrok trovanja.

Porodice traže suđenje pred porotom kako bi se odredila visina odštete za nezakonitu smrt.

