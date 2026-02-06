Ova četiri horoskopska znaka 6. februara 2026. snažno privlače sreću i obilje: Da li ste to vi?

Danas je pravi trenutak da pronađete svoju najluđu ideju i zapišete je, jer ima veliki potencijal da postane stvarnost. Ova četiri horoskopska znaka 6. februara 2026. snažno privlače sreću i obilje. Merkur danas ulazi u Ribe, gdje pokazuje svoju inventivnu i izrazito kreativnu stranu.

Dok se Merkur nalazi u Ribama, misli ponekad mogu djelovati nejasno ili raspršeno, ali upravo tada dobijate priliku da zamišljate „šta ako“ scenarije na način koji omogućava njihovu manifestaciju u stvarnom životu. Merkur će cijeli petak biti na nultom stepenu (tačka Ovna), što simbolizira nove početke.

Pred vama je svojevrsna mala mentalna nova godina – period u kojem svoje ideje možete sagledati iz potpuno nove perspektive. Zapišite svoje najhrabrije snove o obilju i sreći koje želite. Osmislite plan, razradite ga i krenite u realizaciju. Za ove horoskopske znakove, uspjeh je gotovo zagarantovan.

1. Djevica – obilje i sreća kroz saradnju

Djevicom vlada Merkur, pa njegov ulazak u Ribe 6. februara osvjetljava vaše polje odnosa i partnerstava. Obilje i sreća dolaze vam kroz udruživanje s drugima. Kada prepoznate s kim možete uspješno sarađivati, otvaraju se novi i pametniji pristupi poslu.

Kao zemljani znak, prirodno ste praktični i disciplinovani. U vaš život ulazi maštovita osoba koja vam pomaže da izađete iz zone komfora i sagledate nove kreativne pravce.

Upoznat ćete ljude koji su inteligentni, brzi i izuzetno motivisani, a njihova energija potaknut će vas da razgovarate o budućnosti i aktivno je gradite.

2. Ribe – lični rast donosi finansijski napredak

Ribe, ulaskom Merkura u vaš znak 6. februara osjećate snažnu želju za učenjem i razvojem. Danas vam obilje i sreća dolaze kroz lični napredak. Iako ste slobodnog duha, potrebni su vam jasni okviri i granice kako biste izgradili život kakav priželjkujete – ali po sopstvenim pravilima.

Kako Saturn polako napušta vaš znak, vaš um se otvara za nova znanja. Spremni ste da izgradite dinamičan i živ svijet koji je istovremeno disciplinovan i prilagodljiv.

Od danas, maštanja i odvažne ideje postaju sve češće i pomažu vam da jasno prepoznate odakle trebate krenuti.

3. Strijelac – bogatstvo kroz ideje i otvorenu komunikaciju

Merkur u Ribama 6. februara donosi vam priliku da oblikujete porodični i kućni život kakav ste oduvijek željeli. Otvaraju se vrata iskrenim razgovorima i iznošenju istine, što vam prirodno odgovara. Sreća i obilje dolaze kroz otvoren dijalog i razmjenu ideja.

Otvorite vrata svog doma za susrete, razgovore i zajedničko učenje. Postajete domaćin okupljanja koja imaju intelektualnu svrhu, spajajući prijatelje i širu porodicu radi rasta i razvoja.

Vrijeme je da kupujete knjige i punite police sadržajem koji vas inspiriše. Ova faza donosi manje površnog čitanja, a više istinskog uranjanja u znanje – i vi ste potpuno spremni za to.

4. Blizanci – povišica ili profesionalni napredak

Blizancima također vlada Merkur, a njegov ulazak u Ribe 6. februara donosi obilje i sreću u karijeri. U petak se može pojaviti prilika za povišicu, unapređenje, bolju poziciju ili neki drugi značajan profesionalni pomak.

Osjećate potrebu da dodatno razvijate svoje intelektualne sposobnosti kako biste ostali konkurentni, posebno kroz kreativnost. Razmišljanje izvan ustaljenih okvira postaje lakše kada dopustite mašti da se slobodno izrazi. Umjesto brzog zaključivanja, sada pažljivo prikupljate informacije i sagledavate širu sliku.

Današnji dan je idealan za skupljanje ideja, inspiraciju i uživanje u procesu razmišljanja, prenosi Novi.

