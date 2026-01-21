Može transformisati vaše zdravlje: Zašto bismo češće trebali jesti cveklu

Ovo živahno korjenasto povrće izvorno je s Bliskog istoka, ali se jede širom svijeta. Evo šta se događa kada je uključite u svoju prehranu.

Poboljšanja u upravljanju krvnim pritiskom

Cvekla je bogata nitratima, koje vaše tijelo pretvara u dušikov oksid. Dušikov oksid je spoj koji opušta i širi krvne žile, što može poboljšati cirkulaciju hranjivih tvari i kisika.

Poboljšanje sportskih performansi

Nitrati u cvekli mogli bi podržati atletske performanse. Dokazano je da suplementacija nitratima povećava udaljenost i snagu kod odraslih. Također, može poboljšati izdržljivost produženjem vremena do iscrpljenosti.

Bolja probava

Jedna šolja sirove cikle sadrži 3,81 grama vlakana, što je otprilike 13,61 posto preporučenog dnevnog unosa. Vlakna su ugljikohidrati koji pomažu u probavi. Dodaju volumen vašoj prehrani, što vam pomaže da se osjećate sitima duže vrijeme i reguliše pražnjenje crijeva.

Dodana antioksidativna i protuupalna svojstva

Cvekla je također bogata betalainima, klasom snažnih antioksidansa i protuupalnih spojeva. Antioksidansi pomažu u suzbijanju štetnih učinaka slobodnih radikala, nestabilnih atoma koji mogu povećati oksidativni stres. Ova vrsta oštećenja stanica doprinosi srčanim bolestima, pretilosti i riziku od raka.

Podrška zdravlju srca

Cvekla ne samo da ima potencijalno pozitivan utjecaj na krvni pritisak. Također je bogata biljnom aminokiselinom zvanom betain. On pomaže u snižavanju nivoa homocisteina u krvi, hemikalije koju vaše tijelo koristi za stvaranje proteina. Na visokim nivoima, homocistein može povećati rizik od srčanih bolesti.

Potencijal za bolje funkcionisanje mozga

Dokazano je da nitrati u cvekli mogu poboljšati kognitivne funkcije kod starijih osoba. Protok krvi prirodno se smanjuje s godinama, ali dušikov oksid može pomoći u poboljšanju cirkulacije krvi bogate kisikom u mozgu. Međutim, potrebno je više istraživanja kako bi se potvrdila ova korist.

Poboljšanja zdravlja jetre

Vaša jetra obavlja težak posao filtriranja krvi i detoksikacije tijela. Betain u cvekli može podržati funkciju jetre kod osoba s nealkoholnom masnom bolešću jetre. Betain također može zaštititi od bolesti povezanih s jetrom i drugih bolesti, među mnogim drugim prednostima.

Rizici od konzumiranja cvekle

Možda se čini kao dobra ideja svakodnevno jesti cveklu zbog njenih blagodati, ali ako ovo povrće čini mali dio vaše prehrane, pripazite na nekoliko stvari.

Bubrežni kamenci: Cvekla sadrži biljni spoj koji se zove oksalat. Konzumiranje hrane ili pića s visokim udjelom oksalata može dovesti do stvaranja bubrežnih kamenaca.

Promjene boje stolice i urina: Jedenje cvekle može privremeno obojiti vašu stolicu u crvenu boju ili urin u ružičasto-crvenu.

Odmah potražite liječničku pomoć ako vam je stolica ili urin crvena, a niste jeli ciklu. Crvena stolica ili urin mogu biti znakovi analnih fisura, zatajenja bubrega ili infekcija mokraćnog sistema.

Alergije: Alergija na cveklu ne smatra se jednim od uobičajenih alergena u hrani. Iako je rijetka, jedenje ili pijenje može kod nekih ljudi izazvati alergijsku reakciju, prenosi Klix.

